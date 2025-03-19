https://sputnik-georgia.ru/20250319/kurery-sluzhb-dostavok-poluchat-sobstvennuyu-zonu-otdykha-v-tbilisi-292578480.html

Курьеры служб доставок получат собственную зону отдыха в Тбилиси

Курьеры служб доставок получат собственную зону отдыха в Тбилиси

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси обустроит место отдыха для курьеров служб доставок, чтобы рабочий процесс проходил в комфортной обстановке 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Зона отдыха для курьеров служб доставок будет устроена на окраине Тбилиси, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Работа курьером – одна из самых востребованных в Грузии среди молодежи. Для работы необходимо всего лишь иметь любое средство передвижения и пройти регистрацию в одной из пяти популярных служб доставок. По его словам, зона отдыха будет обустроена на автомобильном мосту между районами Багеби и Сабуртало, где часто собираются курьеры. Каладзе поручил установить там ограждения, скамейки и создать зону отдыха. На сегодняшний день в службах доставки, по предварительным оценкам, работает до 5 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, ираклий бенделиани