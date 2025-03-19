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Курьеры служб доставок получат собственную зону отдыха в Тбилиси
Курьеры служб доставок получат собственную зону отдыха в Тбилиси
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси обустроит место отдыха для курьеров служб доставок, чтобы рабочий процесс проходил в комфортной обстановке 19.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-19T21:50+0400
2025-03-19T21:50+0400
2025-03-19T21:50+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Зона отдыха для курьеров служб доставок будет устроена на окраине Тбилиси, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Работа курьером – одна из самых востребованных в Грузии среди молодежи. Для работы необходимо всего лишь иметь любое средство передвижения и пройти регистрацию в одной из пяти популярных служб доставок. По его словам, зона отдыха будет обустроена на автомобильном мосту между районами Багеби и Сабуртало, где часто собираются курьеры. Каладзе поручил установить там ограждения, скамейки и создать зону отдыха. На сегодняшний день в службах доставки, по предварительным оценкам, работает до 5 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, ираклий бенделиани
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, ираклий бенделиани
Курьеры служб доставок получат собственную зону отдыха в Тбилиси
Мэрия Тбилиси обустроит место отдыха для курьеров служб доставок, чтобы рабочий процесс проходил в комфортной обстановке
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Зона отдыха для курьеров служб доставок будет устроена на окраине Тбилиси, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Работа курьером – одна из самых востребованных в Грузии среди молодежи. Для работы необходимо всего лишь иметь любое средство передвижения и пройти регистрацию в одной из пяти популярных служб доставок.
"Я хочу поручить моему заместителю Ираклию Бенделиани на территории муниципалитета устроить закрытое и благоустроенное пространство, где у молодых людей будут нормальные условия", – сказал Каладзе.
По его словам, зона отдыха будет обустроена на автомобильном мосту между районами Багеби и Сабуртало, где часто собираются курьеры.
Каладзе поручил установить там ограждения, скамейки и создать зону отдыха.
На сегодняшний день в службах доставки, по предварительным оценкам, работает до 5 тысяч человек.