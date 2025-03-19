https://sputnik-georgia.ru/20250319/kurs-lari-na-sredu--27865-gel1-292555053.html

Курс лари на среду – 2,7865 GEL/$1

Курс лари на среду – 2,7865 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0,0106 лари 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T09:50+0400

2025-03-19T09:50+0400

2025-03-19T09:50+0400

грузия

экономика

новости

сша

курс лари к доллару на сегодня в грузии

тбилиси

курс доллара

доллар

доллары

лари

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/0c/286268472_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0717409702969ee68ffc50ac63cbd1c0.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на выходные в размере 2,7865GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0,0106 лари.

сша

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, новости, сша, курс лари к доллару на сегодня в грузии, тбилиси, курс доллара, доллар, доллары, лари, лари, колебание курса лари, рубль, российский рубль