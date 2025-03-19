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Курс лари на среду – 2,7865 GEL/$1
Курс лари на среду – 2,7865 GEL/$1
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0,0106 лари 19.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-19T09:50+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на выходные в размере 2,7865GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0,0106 лари.
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Курс лари на среду – 2,7865 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0,0106 лари
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на выходные в размере 2,7865GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару понизился на 0,0106 лари.