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Международный медиа-форум "Диалог Культур" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Международный медиа-форум "Диалог Культур" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

Sputnik Грузия

Участники могут представить свой мультимедийный проект в формате текста, фото, анимации или видео 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T17:23+0400

2025-03-19T17:23+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Международный, 19-й по счету медиа-форум "Диалог Культур" пройдет в Москве и Санкт-Петербурге с 19 по 26 мая 2025 года при поддержке Фонда президентских грантов, фонда "Русский мир" и Союза журналистов России. Открытие медиа-форума, посвященного 80-летию Великой Победе, состоится в Москве 19 мая 2025 года. В нем примут участие молодые представители СМИ, фотокорреспонденты, режиссеры-документалисты, медиахудожникы, блогеры из России и стран Евразии от 18 до 35 лет. Там же пройдут мультимедийная выставка фотопроектов, плакатов, афиш, а также фестиваль короткометражных документальных, анимационных фильмов, блогов, видеозаставок, объединенные общей темой – "Победили вместе". С 22 по 23 мая работа форума продолжится в Государственном Эрмитаже, где пройдет фестиваль короткометражных документальных и анимационных фильмов, веб-сериалов, тв-сюжетов, блогов, видеозаставок, плакатов, афиш, а также обширная фотовыставка, объединенные общей темой "Я здесь живу". Участники могут представить свой мультимедийный проект в формате текста, фото, анимации или видео, освещающий истории о знаковых событиях, людях и новых реалиях Грузии. "Общие технические требования конкурсов "Победили вместе" и "Я здесь живу: хронометраж короткометражных документальных фильмов не должен превышать 13 минут, видеороликов — 3 минут. Фотографии (или серии фотографий — до 10 шт.) необходимо отправить в полном разрешении для возможности крупноформатной выставочной печати", — говорится в условиях.Также в преддверии Форума открывается конкурс работ, отображающих "Диалог". Свои работы на конкурсы "Победили вместе" и "Я здесь живу" необходимо отправить до 20 апреля 2025 года. Авторы лучших работ каждой номинации Форума будут приглашены за счет Оргкомитета. Более подробная информация о Форуме, условиях участия и форме заявки размещена на сайте мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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