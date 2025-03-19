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Объем денежных переводов в Грузию продолжает падать – данные Нацбанка
Объем денежных переводов в Грузию продолжает падать – данные Нацбанка
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-февраль 2025 года лидером являются США 19.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-19T11:50+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2025 года снизился на 7,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 494,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-феврале из России перечислено 94,6 миллиона долларов – 19,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 57% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в феврале снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2025 года снизились на 7,3% по сравнению с февралем 2024 года и составили 252,3 миллиона долларов.В феврале из России перечислено 30,3 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2025 года поступило денежных переводов на 51,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ феврале из Грузии за границу перевели 28,7 миллиона долларов, что на 14,3% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За два месяца 2025 года из Грузии за границу перевели 57 миллионов долларов, что на 4% больше, чем за тот же период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сша, тбилиси, денежные переводы, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, сша, тбилиси, денежные переводы, национальный банк грузии, статистика
Объем денежных переводов в Грузию продолжает падать – данные Нацбанка
По объему денежных переводов в Грузию за январь-февраль 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2025 года снизился на 7,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 494,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-февраль 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
94,6
19,4
Италия
90,6
2,7
Россия
55,8
-57,01
Израиль
43
12,3
Германия
39,7
13,8
В январе-феврале из России перечислено 94,6 миллиона долларов – 19,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 57% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Перечисления из России в феврале снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2025 года снизились на 7,3% по сравнению с февралем 2024 года и составили 252,3 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за февраль 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
47,3
14,8
Италия
44,4
0,9
Россия
30,3
-51,3
Израиль
30,3
48,5
Германия
20,3
9,8
В феврале из России перечислено 30,3 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2025 года поступило денежных переводов на 51,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В феврале из Грузии за границу перевели 28,7 миллиона долларов, что на 14,3% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За два месяца 2025 года из Грузии за границу перевели 57 миллионов долларов, что на 4% больше, чем за тот же период 2024 года.