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Объем денежных переводов в Грузию продолжает падать – данные Нацбанка

Объем денежных переводов в Грузию продолжает падать – данные Нацбанка

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за январь-февраль 2025 года лидером являются США 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T11:50+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-февраль 2025 года снизился на 7,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 494,7 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-феврале из России перечислено 94,6 миллиона долларов – 19,1% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 57% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в феврале снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в феврале 2025 года снизились на 7,3% по сравнению с февралем 2024 года и составили 252,3 миллиона долларов.В феврале из России перечислено 30,3 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в феврале 2025 года поступило денежных переводов на 51,3% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ феврале из Грузии за границу перевели 28,7 миллиона долларов, что на 14,3% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За два месяца 2025 года из Грузии за границу перевели 57 миллионов долларов, что на 4% больше, чем за тот же период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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