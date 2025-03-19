https://sputnik-georgia.ru/20250319/poka-mechta-u-vlasti-saakashvili-svobody-ne-vidat--politolog-292577203.html

Пока "Мечта" у власти, Саакашвили свободы не видать – политолог

Пока "Мечта" у власти, Саакашвили свободы не видать – политолог

Sputnik Грузия

Пока у власти пребывает партия "Грузинская мечта –демократическая Грузия", Михаил Саакашвили будет отбывать свой срок по полной строгости, без амнистий и УДО... 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T14:49+0400

2025-03-19T14:49+0400

2025-03-19T14:49+0400

пресс-центр sputnik грузия

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петре мамрадзе

петр мамрадзе

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Об этом он заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Даже Саломе Зурабишвили, которая в итоге перешла на сторону оппозиции, пребывая на посту президента, не помиловала Саакашвили. Слишком уж сильно,наверное, обижена за то, что он когда-то снял ее с должности министра иностранных дел", – высказал свое мнение Мамрадзе.Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Грузии, гражданинаУкраины Михаила Саакашвили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы за незаконное пересечение государственной границы Грузии.В итоге в тюрьме Саакашвили проведет 12,6 лет.В Грузии существует принцип т. н. "поглощения наказания" при нескольких сроках, однако суд вправе использовать эту норму лишь частично, что и произошло в случае Саакашвили. То есть к 4,6 года суд прибавил 8 лет от 9-летнего приговора по делу "о пиджаках".Срок отсчета наказания по грузинскому законодательству ведется с 1 октября 2021 года. Таким образом, экс-президент Грузии выйдет на свободу в 2034 году, если не будет помилован или освобожден условно-досрочно. Решение о помиловании принимает президент Грузии, а по условному освобождению – комиссия, которая руководствуется тяжестью преступления, оценкой рисков и поведением осужденного.

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