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Пока Украина, потом экономика – президент Трамп об отношениях с Россией
Пока Украина, потом экономика – президент Трамп об отношениях с Россией
Sputnik Грузия
Налаживание экономических отношений с Россией возможно лишь после урегулирования конфликта на Украине 19.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-19T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Россия смогут наладить экономическое взаимодействие после завершения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва располагает ценными ресурсами, которые представляют интерес для Соединенных Штатов. Президент также указал на территориальные особенности России, подчеркнув масштаб ее природных богатств. Трамп дал понять, что такие ресурсы могут стать основой для торговых отношений в будущем, когда ситуация позволит это сделать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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в мире, политика, украина, москва, дональд трамп, россия, сша, экономика, владимир путин
в мире, политика, украина, москва, дональд трамп, россия, сша, экономика, владимир путин

Пока Украина, потом экономика – президент Трамп об отношениях с Россией

11:24 19.03.2025 (обновлено: 11:47 19.03.2025)
© AP Photo / Alex BrandonВыступление кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа
Выступление кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа - Sputnik Грузия, 1920, 19.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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Налаживание экономических отношений с Россией возможно лишь после урегулирования конфликта на Украине
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Россия смогут наладить экономическое взаимодействие после завершения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.
"С Россией у нас сейчас нет больших объемов торговли, но они бы этого хотели. И мы тоже", – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что Москва располагает ценными ресурсами, которые представляют интерес для Соединенных Штатов. Президент также указал на территориальные особенности России, подчеркнув масштаб ее природных богатств.

"И у них есть то, что мы, честно говоря, могли бы использовать – как и другие страны", – добавил он.

Трамп дал понять, что такие ресурсы могут стать основой для торговых отношений в будущем, когда ситуация позволит это сделать.
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