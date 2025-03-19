https://sputnik-georgia.ru/20250319/poka-ukraina-potom-ekonomika---prezident-tramp-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-292562289.html

Пока Украина, потом экономика – президент Трамп об отношениях с Россией

Пока Украина, потом экономика – президент Трамп об отношениях с Россией

Sputnik Грузия

Налаживание экономических отношений с Россией возможно лишь после урегулирования конфликта на Украине 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T11:24+0400

2025-03-19T11:24+0400

2025-03-19T11:47+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Россия смогут наладить экономическое взаимодействие после завершения конфликта на Украине, сообщает РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва располагает ценными ресурсами, которые представляют интерес для Соединенных Штатов. Президент также указал на территориальные особенности России, подчеркнув масштаб ее природных богатств. Трамп дал понять, что такие ресурсы могут стать основой для торговых отношений в будущем, когда ситуация позволит это сделать.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, украина, москва, дональд трамп, россия, сша, экономика, владимир путин