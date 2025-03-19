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Производителей табака не будут штрафовать до 2026 года в Грузии

Производителей табака не будут штрафовать до 2026 года в Грузии

Sputnik Грузия

Производителям табака и табачных изделий дали больше времени на оснащение лабораторий по контролю качества для получения лицензий 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Парламент Грузии утвердил в окончательном чтении проект закона, согласно которому предприятия по производству табака и табачных изделий смогут работать без лицензии до 1 января 2026 года. Обязательное лицензирование производства табака и табачных изделий было введено летом 2024 года и вступило в силу с 1 января 2025 года. Штраф за отсутствие лицензии составляет 50 тысяч лари. Согласно поправкам в закон "О табаке и табачных изделиях", компании не будут штрафовать за отсутствие лицензии до 1 января следующего года. Как объясняют законодатели, бизнес должен получить больше времени для приобретения установок для лабораторий контроля качества, так как их невозможно приобрести в Грузии и это связано с дополнительными расходами. Оснащение лабораторий по контролю качества табака и табачных изделий является обязательным условием для получения лицензии. Закон вступит в силу после подписания президентом и опубликования на сайте "Законодательного вестника".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, общество, антитабачная политика