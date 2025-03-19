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Сколько составляет средняя зарплата в Грузии – новые данные

Сколько составляет средняя зарплата в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Наибольшая средняя номинальная зарплата фиксируется в Тбилиси, наименьшая – в Рача-Лечхуми - Квемо Сванети 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T09:00+0400

2025-03-19T09:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата работников по найму в Грузии в четвертом квартале 2024 года составила 2 217,5 лари, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за октябрь-декабрь 2024 года составила 2 367,0 лари, что на 7,8% выше аналогичного показателя 2023 года. Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года выросла на 10,7% и составила 1 955,4 лари. Наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси – 2 583,0 лари, а наименьший – в регионе Рача-Лечхуми - Квемо Сванети (1 060,2 лари). По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в четвертом квартале 2024 года: При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В четвертом квартале 2024 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 2 653,8 лари (+7,7% за год), тогда как женщин – 1 778,5 лари (+10,7% за год).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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