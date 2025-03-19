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Убийство в Тбилиси – подозреваемый задержан по горячим следам
Убийство в Тбилиси – подозреваемый задержан по горячим следам
Sputnik Грузия
Мужчина был убит в собственной квартире в районе Глдани, подозреваемый уже арестован 19.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-19T14:50+0400
2025-03-19T14:50+0400
2025-03-19T14:50+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Мужчину убили в собственной квартире в районе Глдани в Тбилиси, полиция уже задержала подозреваемого, сообщает телеканал "Рустави 2". Случай произошел утром в среду. По информации соседей, мужчина жил на 12 этаже. Никакого звука выстрела или конфликта соседи не слышали. На данный момент на месте проводятся следственные действия. По информации министерства внутренних дел, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Предполагаемый убийца, по данным МВД, уже задержан. О других деталях дела или мотива убийства пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
Убийство в Тбилиси – подозреваемый задержан по горячим следам
Мужчина был убит в собственной квартире в районе Глдани, подозреваемый уже арестован
ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Мужчину убили в собственной квартире в районе Глдани в Тбилиси, полиция уже задержала подозреваемого, сообщает телеканал "Рустави 2".
Случай произошел утром в среду. По информации соседей, мужчина жил на 12 этаже. Никакого звука выстрела или конфликта соседи не слышали.
На данный момент на месте проводятся следственные действия.
По информации министерства внутренних дел, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Предполагаемый убийца, по данным МВД, уже задержан.
О других деталях дела или мотива убийства пока не сообщается.