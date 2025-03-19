https://sputnik-georgia.ru/20250319/ubiystvo-v-tbilisi--podozrevaemyy-zaderzhan-po-goryachim-sledam-292568320.html

Убийство в Тбилиси – подозреваемый задержан по горячим следам

Убийство в Тбилиси – подозреваемый задержан по горячим следам

Sputnik Грузия

Мужчина был убит в собственной квартире в районе Глдани, подозреваемый уже арестован 19.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-19T14:50+0400

2025-03-19T14:50+0400

2025-03-19T14:50+0400

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ТБИЛИСИ, 19 мар — Sputnik. Мужчину убили в собственной квартире в районе Глдани в Тбилиси, полиция уже задержала подозреваемого, сообщает телеканал "Рустави 2". Случай произошел утром в среду. По информации соседей, мужчина жил на 12 этаже. Никакого звука выстрела или конфликта соседи не слышали. На данный момент на месте проводятся следственные действия. По информации министерства внутренних дел, уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство". Предполагаемый убийца, по данным МВД, уже задержан. О других деталях дела или мотива убийства пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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