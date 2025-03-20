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Кобахидзе встретился с Пашиняном перед матчем Армения-Грузия

Кобахидзе встретился с Пашиняном перед матчем Армения-Грузия

Sputnik Грузия

Главы правительств Армении и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество, а также региональные процессы. 20.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Ереван и уже провел встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном. Как сообщил Кобахидзе в соцсети X, он обсудил с Пашиняном двустороннее сотрудничество, а также региональные процессы и события. Глава грузинского правительства отметил, что сегодняшняя встреча – вклад в углубление двустороннего сотрудничества. Отмечается, что премьер-министры двух стран 20 марта будут присутствовать на стыковом матче между сборными Армении и Грузии в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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