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Кобахидзе встретился с Пашиняном перед матчем Армения-Грузия
Кобахидзе встретился с Пашиняном перед матчем Армения-Грузия
Sputnik Грузия
Главы правительств Армении и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество, а также региональные процессы. 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T18:13+0400
2025-03-20T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Ереван и уже провел встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном. Как сообщил Кобахидзе в соцсети X, он обсудил с Пашиняном двустороннее сотрудничество, а также региональные процессы и события. Глава грузинского правительства отметил, что сегодняшняя встреча – вклад в углубление двустороннего сотрудничества. Отмечается, что премьер-министры двух стран 20 марта будут присутствовать на стыковом матче между сборными Армении и Грузии в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, никол пашинян, ираклий кобахидзе, армения, ереван, спорт, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа, грузино-армянские отношения, грузино-российские отношения
грузия, новости, политика, никол пашинян, ираклий кобахидзе, армения, ереван, спорт, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа, грузино-армянские отношения, грузино-российские отношения
Кобахидзе встретился с Пашиняном перед матчем Армения-Грузия
18:13 20.03.2025 (обновлено: 21:04 20.03.2025)
Главы правительств Армении и Грузии обсудили двустороннее сотрудничество, а также региональные процессы.
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прибыл в Ереван и уже провел встречу с армянским коллегой Николом Пашиняном.
Как сообщил Кобахидзе в соцсети X
, он обсудил с Пашиняном двустороннее сотрудничество, а также региональные процессы и события.
Глава грузинского правительства отметил, что сегодняшняя встреча – вклад в углубление двустороннего сотрудничества.
"Сильная и позитивная динамика нашего сотрудничества, подкрепленная спортивными и культурными связями, подтверждает глубокие отношениями между нашими народами", – считает Кобахидзе.
Отмечается, что премьер-министры двух стран 20 марта будут присутствовать на стыковом матче между сборными Армении и Грузии в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА.