https://sputnik-georgia.ru/20250320/dolgi-pod-chuzhimi-imenami-podozrevaemyy-v-internet-moshennichestve-zaderzhan-v-gruzii-292605567.html

Долги под чужими именами: подозреваемый в интернет-мошенничестве задержан в Грузии

Долги под чужими именами: подозреваемый в интернет-мошенничестве задержан в Грузии

Sputnik Грузия

Как установило следствие, задержанный взломал страницы пользователей одной из соцсетей и от их имени просил в долг различные суммы 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T15:04+0400

2025-03-20T15:04+0400

2025-03-20T15:13+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в незаконном проникновении в компьютерную систему задержали в прошлом судимого жителя Шида Картли, который просил в соцсетях дать в долг, используя чужие имена, сообщила пресс-служба МВД Грузии.Как установило следствие, задержанный взломал страницы пользователей одной из соцсетей и от их имени просил в долг различные суммы, которые и получал. На данном этапе следствию известно о 25 пострадавших. Задержанному грозит от 6 до 10 лет лишения свободы за посягательство на компьютерную систему с целью получения финансовой выгоды и незаконное проникновение в компьютерную систему.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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