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Долги под чужими именами: подозреваемый в интернет-мошенничестве задержан в Грузии
Долги под чужими именами: подозреваемый в интернет-мошенничестве задержан в Грузии
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Как установило следствие, задержанный взломал страницы пользователей одной из соцсетей и от их имени просил в долг различные суммы 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T15:04+0400
2025-03-20T15:04+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в незаконном проникновении в компьютерную систему задержали в прошлом судимого жителя Шида Картли, который просил в соцсетях дать в долг, используя чужие имена, сообщила пресс-служба МВД Грузии.Как установило следствие, задержанный взломал страницы пользователей одной из соцсетей и от их имени просил в долг различные суммы, которые и получал. На данном этапе следствию известно о 25 пострадавших. Задержанному грозит от 6 до 10 лет лишения свободы за посягательство на компьютерную систему с целью получения финансовой выгоды и незаконное проникновение в компьютерную систему.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии
Долги под чужими именами: подозреваемый в интернет-мошенничестве задержан в Грузии
15:04 20.03.2025 (обновлено: 15:13 20.03.2025)
Как установило следствие, задержанный взломал страницы пользователей одной из соцсетей и от их имени просил в долг различные суммы
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Сотрудники полиции по обвинению в незаконном проникновении в компьютерную систему задержали в прошлом судимого жителя Шида Картли, который просил в соцсетях дать в долг, используя чужие имена, сообщила пресс-служба МВД Грузии.
Как установило следствие, задержанный взломал страницы пользователей одной из соцсетей и от их имени просил в долг различные суммы, которые и получал.
На данном этапе следствию известно о 25 пострадавших.
Задержанному грозит от 6 до 10 лет лишения свободы за посягательство на компьютерную систему с целью получения финансовой выгоды и незаконное проникновение в компьютерную систему.