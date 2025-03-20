https://sputnik-georgia.ru/20250320/futbolnoe-kavkazskoe-derbi-chto-mozhet-byt-interesnee-292584478.html
Футбольное кавказское дерби! Что может быть интереснее?!
Футбольное кавказское дерби! Что может быть интереснее?!
Sputnik Грузия
Сборная Грузии едет в гости к сборной Армении, где 20 марта в 21:00 (тбс) в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится первый матч плей-офф Лиги... 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T10:52+0400
2025-03-20T10:52+0400
2025-03-20T15:15+0400
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ереван
хвича кварацхелия
вилли саньоль
гурам кашия
сборная грузии по футболу
футбол
лига наций уефа
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Сборная Грузии подходит к поединку не в самом лучшем настроении, причина – последние результаты команды (1 ничья, 3 поражения). В расположение сборной приехали все футболисты, вызванные Вилли Саньолем, травмированных нет. Однако в первой игре против армян не помогут команде Гурам Кашия и Хвича Кварацхелия, пропускающие встречу из-за перебора желтых карточек, полученных на групповом этапе Лиги наций. В сумасшедшей форме сейчас находится Георгий Микаутадзе, в последних матчах за Лион нападающий и забивает, и отдает голевые передачи на партнеров. Ожидаем в составе и другого представителя французского чемпионата, игрока Сент-Этьена Зурико Давиташвили, думаем, именно эту пару форвардов мы увидим в старте, в полузащите – классическую тройку Китеишвили-Кочорашвили-Чакветадзе, и оборонительную пятерку. Не оставим без внимания возвращение в сборную флангового защитника Ираклия Азарова. О соперникеСборная Армении по итогам группового раунда Лиги наций заняла 2-е место, опередив не самые грозные Фарерские острова и Латвию, 1-е место уверенно забрали македонцы с отрывом в 9 очков. Не помогут сборной Армении главные лидеры команды – травмированный Эдуард Сперцян и Лукас Селараян, который вынужден был остаться в Аргентине из-за семейных проблем. Капитан сборной Армении Вараздат Ароян рассказал о предстоящем матче плей-офф Лиги наций с Грузией. Болельщики – в предвкушении огненного противостояния, на матче ожидается аншлаг! Пожелаем сборной Грузии доказать статус фаворита и показать красивую результативную игру! Уверены, что грузинским футболистам это под силу! Ответная встреча пройдёт 23 марта в Тбилиси, начало в 18:00 (тбс). Победитель пары проведет сезон Лиги наций 2026/2027 в Лиге B.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, армения, ереван, хвича кварацхелия, вилли саньоль, гурам кашия, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
спорт, грузия, армения, ереван, хвича кварацхелия, вилли саньоль, гурам кашия, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа
Футбольное кавказское дерби! Что может быть интереснее?!
10:52 20.03.2025 (обновлено: 15:15 20.03.2025)
Сборная Грузии едет в гости к сборной Армении, где 20 марта в 21:00 (тбс) в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится первый матч плей-офф Лиги наций УЕФА
Сборная Грузии подходит к поединку не в самом лучшем настроении, причина – последние результаты команды (1 ничья, 3 поражения).
В расположение сборной приехали все футболисты, вызванные Вилли Саньолем, травмированных нет. Однако в первой игре против армян не помогут команде Гурам Кашия и Хвича Кварацхелия, пропускающие встречу из-за перебора желтых карточек, полученных на групповом этапе Лиги наций.
Конечно, отсутствие главной звезды и лидера Хвичи Кварацхелия – это потеря, но и без него грузинские футболисты могут достойно выступать и показывать атакующую, зрелищную игру.
В сумасшедшей форме сейчас находится Георгий Микаутадзе, в последних матчах за Лион нападающий и забивает, и отдает голевые передачи на партнеров. Ожидаем в составе и другого представителя французского чемпионата, игрока Сент-Этьена Зурико Давиташвили, думаем, именно эту пару форвардов мы увидим в старте, в полузащите – классическую тройку Китеишвили-Кочорашвили-Чакветадзе, и оборонительную пятерку.
Не оставим без внимания возвращение в сборную флангового защитника Ираклия Азарова.
Сборная Армении по итогам группового раунда Лиги наций заняла 2-е место, опередив не самые грозные Фарерские острова и Латвию, 1-е место уверенно забрали македонцы с отрывом в 9 очков.
Не помогут сборной Армении главные лидеры команды – травмированный Эдуард Сперцян и Лукас Селараян, который вынужден был остаться в Аргентине из-за семейных проблем.
Капитан сборной Армении Вараздат Ароян рассказал о предстоящем матче плей-офф Лиги наций с Грузией.
"Я знаю многих игроков сборной Грузии. У меня не было возможности поздравить их с поездкой на чемпионат Европы и теперь я воспользуюсь случаем. Я ожидаю хорошей встречи завтра. У нас сильный соперник, но, очевидно, мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата", – сказал Ароян.
Болельщики – в предвкушении огненного противостояния, на матче ожидается аншлаг!
Пожелаем сборной Грузии доказать статус фаворита и показать красивую результативную игру! Уверены, что грузинским футболистам это под силу!
Ответная встреча пройдёт 23 марта в Тбилиси, начало в 18:00 (тбс).
Победитель пары проведет сезон Лиги наций 2026/2027 в Лиге B.