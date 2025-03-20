https://sputnik-georgia.ru/20250320/futbolnoe-kavkazskoe-derbi-chto-mozhet-byt-interesnee-292584478.html

Футбольное кавказское дерби! Что может быть интереснее?!

Футбольное кавказское дерби! Что может быть интереснее?!

Sputnik Грузия

Сборная Грузии едет в гости к сборной Армении, где 20 марта в 21:00 (тбс) в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна состоится первый матч плей-офф Лиги... 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T10:52+0400

2025-03-20T10:52+0400

2025-03-20T15:15+0400

спорт

грузия

армения

ереван

хвича кварацхелия

вилли саньоль

гурам кашия

сборная грузии по футболу

футбол

лига наций уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249686803_0:81:1970:1189_1920x0_80_0_0_09a834f9779edc6445618dd534427ab6.jpg

Сборная Грузии подходит к поединку не в самом лучшем настроении, причина – последние результаты команды (1 ничья, 3 поражения). В расположение сборной приехали все футболисты, вызванные Вилли Саньолем, травмированных нет. Однако в первой игре против армян не помогут команде Гурам Кашия и Хвича Кварацхелия, пропускающие встречу из-за перебора желтых карточек, полученных на групповом этапе Лиги наций. В сумасшедшей форме сейчас находится Георгий Микаутадзе, в последних матчах за Лион нападающий и забивает, и отдает голевые передачи на партнеров. Ожидаем в составе и другого представителя французского чемпионата, игрока Сент-Этьена Зурико Давиташвили, думаем, именно эту пару форвардов мы увидим в старте, в полузащите – классическую тройку Китеишвили-Кочорашвили-Чакветадзе, и оборонительную пятерку. Не оставим без внимания возвращение в сборную флангового защитника Ираклия Азарова. О соперникеСборная Армении по итогам группового раунда Лиги наций заняла 2-е место, опередив не самые грозные Фарерские острова и Латвию, 1-е место уверенно забрали македонцы с отрывом в 9 очков. Не помогут сборной Армении главные лидеры команды – травмированный Эдуард Сперцян и Лукас Селараян, который вынужден был остаться в Аргентине из-за семейных проблем. Капитан сборной Армении Вараздат Ароян рассказал о предстоящем матче плей-офф Лиги наций с Грузией. Болельщики – в предвкушении огненного противостояния, на матче ожидается аншлаг! Пожелаем сборной Грузии доказать статус фаворита и показать красивую результативную игру! Уверены, что грузинским футболистам это под силу! Ответная встреча пройдёт 23 марта в Тбилиси, начало в 18:00 (тбс). Победитель пары проведет сезон Лиги наций 2026/2027 в Лиге B.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Георгий Кекелия

Георгий Кекелия

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Георгий Кекелия

спорт, грузия, армения, ереван, хвича кварацхелия, вилли саньоль, гурам кашия, сборная грузии по футболу, футбол, лига наций уефа