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Как на пути в НАТО Украина потеряла себя

Как на пути в НАТО Украина потеряла себя

Sputnik Грузия

Украинский опыт убедительно показал всему миру, как ведомая Западом, относительно крупная и достаточно благополучная страна на пути в злосчастный блок НАТО... 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T12:00+0400

2025-03-20T12:00+0400

2025-03-20T12:00+0400

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После трех лет безрассудной прокси-войны с Россией руками искусственно выведенных необандеровцев администрация США пытается дипломатически уйти от позорной "эвакуации" по кабульскому сценарию, спасти хотя бы лицо. Киевский режим "заряжен" и обречен на полное уничтожение.Переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта подтвердили в целом предопределенный результат "многоходовки": условия нового мира и возможные компромиссы определяет победитель. Владимир Путин заявил о готовности к совместной "проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер". И еще раз подчеркнул "необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности", а также ключевое условие деэскалации – "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".Судя по официальным отчетам, лидеры РФ и США согласовали временное прекращение российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины (на 30 дней), договорились об отправке на Украину 23 тяжелораненых бойцов ВСУ, обмене пленными (175 на 175) и даже о возобновлении хоккейных матчей между российскими и американскими игроками (НХЛ и КХЛ). Самый продолжительный в истории телефонный разговор двух президентов (2,5 часа) подобен айсбергу, большая часть которого скрыта под водой. Многое осталось за рамками отчетов для прессы. Российско-американские переговоры продолжатся 23 марта в Джидде – в составе рабочих групп.Американская газета The New York Times "авансом" сравнила продолжительную дискуссию Путина и Трампа с Ялтинской конференцией 1945 года и задалась вопросом "что потеряет Украина" в новых европейских границах и реалиях? Действительно, в списке для признания Западом могут быть не только новые регионы России. Если Трамп считает целесообразным мирное вхождение в состав США соседних Гренландии, Панамы и Канады, то мирное возвращение в Россию города Одесса выглядит гораздо более реалистичным сценарием обозримого и непредсказуемого будущего.Режим камикадзеВесы истории колеблются. В Киеве растут опасения, что Трамп согласится на переход критически важного порта Одесса под российский контроль. Здесь надо иметь в виду, что Одесса служит важным перевалочным пунктом для оружейного потока из стран Запада на Украину, является де-факто инфраструктурой НАТО и не утратит этой опции в будущем. Такая Одесса – стратегическая угроза России, тем более если демонтаж бандеровского режима окажется технологически обратимым.Некие требования бандеровского руководства к Москве, претензии на Запорожскую АЭС – ничего не значат и в марте 2025-го напоминают заблуждения вождей фашистской Германии в марте 1945-го. МИД Украины по-прежнему заявляет: "Никаких ограничений силы нашей армии, наших способностей не может быть", и нельзя блокировать возможность вступления в НАТО, ведь это "суверенное право украинского народа". Россия не потерпит у своих границ бандеровское государство и антироссийскую армию – на коротком поводке хозяев из Брюсселя.Арабская телекомпания Al Jazeera точнее ориентируется в европейской системе координат: "Для Путина не подлежит обсуждению сохранение странами НАТО какой-либо инфраструктуры безопасности или влияния на украинские органы безопасности". Россия потребует "девестернизации украинских структур безопасности, тесно связанных с ЦРУ и МИ-6, таких как ГУР и СБУ… Будет настаивать, чтобы в НАТО отказались от обещания приема Украины в альянс, данного на саммите в Бухаресте в 2008 году". Al Jazeera заметила: именно это обязательство, навязанное европейским союзникам президентом США Джорджем Бушем-младшим, "вызвало тектонические изменения во внешней политике России".Разумеется, включение "режима камикадзе" в Киеве не изменит реальности на поле боя, и желания администрации США быстрее завершить проигранный конфликт с Россией – даже ценой болезненных геополитических потерь Украины и унижения европейских союзников по НАТО. Необходимые ресурсы РФ и США для достижения цели (де-факто капитуляции киевского режима) значительны. Аналитический центр STRATPOL справедливо отмечает "высший уровень дипломатического искусства" сторон.Французский президент Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер еще вынашивают варианты активации "миротворческих войск" – проект совершенно нереалистичный и безрассудный. "Миротворцы" НАТО на Украине будут уничтожены. Чиновникам Евросоюза очень хочется присоединиться к российско-американским переговорам по Украине, однако ничего не выходит. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призналась, что Брюссель нервно курит в стороне. И питается лишь надеждами на справедливость и прочность нового мира.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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