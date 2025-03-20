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Курс лари на четверг – 2,7850 GEL/$1

Курс лари на четверг – 2,7850 GEL/$1

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару повысился на 0,0015 лари. 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T09:48+0400

2025-03-20T09:48+0400

2025-03-20T09:48+0400

курс лари к доллару на сегодня в грузии

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на четверг в размере 2,7850 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару повысился на 0,0015 лари.

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