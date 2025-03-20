Народный защитник Грузии изучает факты увольнения из-за политических взглядов
22:18 20.03.2025 (обновлено: 00:43 21.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerПолиция. Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 25 ноября 2024 года
© photo: Sputnik / Stringer
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Народный защитник подчеркивает важность свободы слова и отмечает, что позиции субъектов, права которых нарушены, и имеющиеся в их распоряжении доказательства имеют существенное значение для разрешения дела
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Офис Народного защитника изучает вопрос наличия дискриминации при увольнении чиновников из-за их политических высказываний и участия в акциях протеста, говорится в заявлении организации.
Речь идет об уволенных 41 сотрудника различных ведомств, которых, по их словам, уволили за посты в социальных сетях против власти и участие в акциях протеста.
"На данном этапе Офис рассматривает 8 случаев предполагаемой дискриминации в трудовых отношениях, которые в общей сложности касаются 15 человек", – говорится в заявлении.
Народный защитник подчеркивает важность свободы слова и отмечает, что позиции субъектов, права которых нарушены, и имеющиеся в их распоряжении доказательства имеют существенное значение для разрешения дела.
"Любое кадровое решение, принимаемое на государственной службе, должно полностью соответствовать конституционным гарантиям трудовых прав. При этом защита принципа равенства имеет первостепенное значение, и недопустимо увольнение государственных служащих из-за их открыто выраженной гражданской позиции или мнения", – говорится в заявлении.
Народный защитник призвал всех, кого уволили из-за дискриминации по политическим взглядам из государственных учреждений, обратится в офис Народного защитника.
Акции в Тбилиси
В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.
Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.