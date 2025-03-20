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https://sputnik-georgia.ru/20250320/narodnyy-zaschitnik-gruzii-izuchaet-fakty-uvolneniya-iz-za-politicheskikh-vzglyadov-292611037.html
Народный защитник Грузии изучает факты увольнения из-за политических взглядов
Народный защитник Грузии изучает факты увольнения из-за политических взглядов
Sputnik Грузия
Народный защитник подчеркивает важность свободы слова и отмечает, что позиции субъектов, права которых нарушены, и имеющиеся в их распоряжении доказательства... 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T22:18+0400
2025-03-21T00:43+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Офис Народного защитника изучает вопрос наличия дискриминации при увольнении чиновников из-за их политических высказываний и участия в акциях протеста, говорится в заявлении организации.Речь идет об уволенных 41 сотрудника различных ведомств, которых, по их словам, уволили за посты в социальных сетях против власти и участие в акциях протеста. Народный защитник подчеркивает важность свободы слова и отмечает, что позиции субъектов, права которых нарушены, и имеющиеся в их распоряжении доказательства имеют существенное значение для разрешения дела. Народный защитник призвал всех, кого уволили из-за дискриминации по политическим взглядам из государственных учреждений, обратится в офис Народного защитника. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, народный защитник грузии, омбудсмен, акции протеста
грузия, новости, политика, народный защитник грузии, омбудсмен, акции протеста

Народный защитник Грузии изучает факты увольнения из-за политических взглядов

22:18 20.03.2025 (обновлено: 00:43 21.03.2025)
© photo: Sputnik / StringerПолиция. Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 25 ноября 2024 года
Полиция. Акция протеста оппозиции у здания парламента Грузии 25 ноября 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 20.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Народный защитник подчеркивает важность свободы слова и отмечает, что позиции субъектов, права которых нарушены, и имеющиеся в их распоряжении доказательства имеют существенное значение для разрешения дела
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Офис Народного защитника изучает вопрос наличия дискриминации при увольнении чиновников из-за их политических высказываний и участия в акциях протеста, говорится в заявлении организации.
Речь идет об уволенных 41 сотрудника различных ведомств, которых, по их словам, уволили за посты в социальных сетях против власти и участие в акциях протеста.

"На данном этапе Офис рассматривает 8 случаев предполагаемой дискриминации в трудовых отношениях, которые в общей сложности касаются 15 человек", – говорится в заявлении.

Народный защитник подчеркивает важность свободы слова и отмечает, что позиции субъектов, права которых нарушены, и имеющиеся в их распоряжении доказательства имеют существенное значение для разрешения дела.

"Любое кадровое решение, принимаемое на государственной службе, должно полностью соответствовать конституционным гарантиям трудовых прав. При этом защита принципа равенства имеет первостепенное значение, и недопустимо увольнение государственных служащих из-за их открыто выраженной гражданской позиции или мнения", – говорится в заявлении.

Народный защитник призвал всех, кого уволили из-за дискриминации по политическим взглядам из государственных учреждений, обратится в офис Народного защитника.

Акции в Тбилиси

В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц.
Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил.
Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил.
Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.
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