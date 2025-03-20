https://sputnik-georgia.ru/20250320/narodnyy-zaschitnik-gruzii-izuchaet-fakty-uvolneniya-iz-za-politicheskikh-vzglyadov-292611037.html

Народный защитник Грузии изучает факты увольнения из-за политических взглядов

Народный защитник Грузии изучает факты увольнения из-за политических взглядов

Sputnik Грузия

Народный защитник подчеркивает важность свободы слова и отмечает, что позиции субъектов, права которых нарушены, и имеющиеся в их распоряжении доказательства... 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T22:18+0400

2025-03-20T22:18+0400

2025-03-21T00:43+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Офис Народного защитника изучает вопрос наличия дискриминации при увольнении чиновников из-за их политических высказываний и участия в акциях протеста, говорится в заявлении организации.Речь идет об уволенных 41 сотрудника различных ведомств, которых, по их словам, уволили за посты в социальных сетях против власти и участие в акциях протеста. Народный защитник подчеркивает важность свободы слова и отмечает, что позиции субъектов, права которых нарушены, и имеющиеся в их распоряжении доказательства имеют существенное значение для разрешения дела. Народный защитник призвал всех, кого уволили из-за дискриминации по политическим взглядам из государственных учреждений, обратится в офис Народного защитника. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. В результате, протестующие дополнительно потребовали досрочных парламентских выборов и освобождения задержанных во время митингов лиц. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т.н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем, оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, народный защитник грузии, омбудсмен, акции протеста