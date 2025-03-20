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Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,9 миллиарда долларов, что на 28,1% больше аналогичного показателя прошлого года 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T09:01+0400

2025-03-20T09:01+0400

2025-03-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2025 года вырос на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 3,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,7 миллиарда долларов, что на 19,6% больше данных за январь-февраль 2024 года.Экспорт составил 835,4 миллиона долларов, это на 4% больше, чем в январе-феврале 2024 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,9 миллиарда долларов, что на 28,1% больше аналогичного показателя прошлого года.Чем торгует ГрузияИз Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.В январе-феврале 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 45,1%, необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 41,3%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 28,9%, а также руд драгоценных металлов и концентратов – на 17,3%.В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 60,5%, натуральных виноградных вин – на 38,3%, а также спиртных напитков – на 16,3%.В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 534 924,9%, а также оригинальных скульптур и статуэток из любого материала – на 60 117,6%.С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 30,6%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 24,4%, легковых авто – на 16,5%, лекарств – на 7,3%, а также грузовых авто – на 1%.С кем торгует ГрузияСША заняли первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 486,8 миллиона долларов, что составляет 13,6% от общего торгового оборота Грузии.В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Кыргызстан, Германия, Казахстан и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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