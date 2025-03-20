Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
© photo: Sputnik / StringerНефтеналивной танкер в Потийском порту
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,9 миллиарда долларов, что на 28,1% больше аналогичного показателя прошлого года
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-феврале 2025 года вырос на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 3,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 2,7 миллиарда долларов, что на 19,6% больше данных за январь-февраль 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии, январь-февраль 2025 года
Показатель
Объем
млн долларов
Рост
%
Экспорт
835,4
4,0
Импорт
2 732,2
19,6
Всего
3 567,6
15,6
Экспорт составил 835,4 миллиона долларов, это на 4% больше, чем в январе-феврале 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 1,9 миллиарда долларов, что на 28,1% больше аналогичного показателя прошлого года.
Чем торгует Грузия
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-феврале 2025 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Легковые автомобили
285,2
8,6
Медные руды и концентраты
39,6
17,3
Спиртные напитки
29,4
-16,3
Вино
29,4
-38,3
Минеральные воды
25,4
16,8
В январе-феврале 2025 года больше всех вырос экспорт фундука и других орехов – на 45,1%, необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 41,3%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 28,9%, а также руд драгоценных металлов и концентратов – на 17,3%.
В то же время с начала года упал экспорт ферросплавов – на 60,5%, натуральных виноградных вин – на 38,3%, а также спиртных напитков – на 16,3%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров в январе-феврале 2025 года
Товары
млн долларов
Рост/Падение
%
Картины
481,1
534 924,9
Легковые автомобили
326,8
-16,5
Нефтепродукты
202,1
8,0
Газ
145,4
14,3
Лекарства
95,7
-7,3
За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 534 924,9%, а также оригинальных скульптур и статуэток из любого материала – на 60 117,6%.
С начала года сократился импорт телефонных аппаратов – на 30,6%, прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 24,4%, легковых авто – на 16,5%, лекарств – на 7,3%, а также грузовых авто – на 1%.
С кем торгует Грузия
США заняли первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 486,8 миллиона долларов, что составляет 13,6% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-феврале 2025 года
Страны
млн долларов
Рост/Падение
%
США
486,8
89,6
Россия
416,2
1,4
Турция
384,3
-18,7
Китая
279,3
25,8
Великобритания
278,4
1 061,3
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Кыргызстан, Германия, Казахстан и Армения.