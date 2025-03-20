https://sputnik-georgia.ru/20250320/sbornaya-gruzii-po-futbolu-v-erevane-ne-ostavila-shansov-komande-armenii-292611681.html

Сборная Грузии по футболу в Ереване не оставила шансов команде Армении

Сборная Грузии по футболу в Ереване не оставила шансов команде Армении

Sputnik Грузия

Ответный матч между сборными Грузии и Армении запланирован на 23 марта 20.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в первом матче плей-офф Лиги наций УЕФА обыграла в гостях команду Армении со счетом 3:0. Счет в матче на 33 минуте после передачи новоиспеченного капитана команды Отара Китеишвили открыл полузащитник сборной Грузии и испанского "Леванте" Георгий Кочорашвили. Преимущество сборной Грузии на 37 минуте увеличил лучший бомбардир чемпионата Европы 2024 года Георгий Микаутадзе. Примечательно, что гол он забил после передачи голкипера Георгия Мамардашвили. Во втором тайме на 59 минуте Микаутадзе оформил дубль после передачи Георгия Чакветадзе. После этого гола соперник сборной Грузии практически не получал мяч. Спустя несколько минут французскому специалисту пришлось сделать еще одну замену, на этот раз вынужденную. Защитник сборной Грузии Лука Лочошвили получил травму. Вместо него на поле вышел опытный Лаша Двали. Ответный матч между сборными Грузии и Армении запланирован на 23 марта. Встреча состоится в Тбилиси на "Динамо-Арене". Все билеты на матч были распроданы за считанные часы. В воскресном матче в стартовый состав вернутся два лидера сборной Грузии – Хвича Кварацхелия и Гурам Кашия, которые пропустили встречу в Ереване из-за перебора желтых карточек. Победитель двухматчевого противостояния предстоящий сезон проведет в дивизионе B Лиги наций, а проигравший переместится в дивизион С.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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