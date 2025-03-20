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Сборная Грузии по футболу в Ереване не оставила шансов команде Армении
Сборная Грузии по футболу в Ереване не оставила шансов команде Армении
Sputnik Грузия
Ответный матч между сборными Грузии и Армении запланирован на 23 марта 20.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в первом матче плей-офф Лиги наций УЕФА обыграла в гостях команду Армении со счетом 3:0. Счет в матче на 33 минуте после передачи новоиспеченного капитана команды Отара Китеишвили открыл полузащитник сборной Грузии и испанского "Леванте" Георгий Кочорашвили. Преимущество сборной Грузии на 37 минуте увеличил лучший бомбардир чемпионата Европы 2024 года Георгий Микаутадзе. Примечательно, что гол он забил после передачи голкипера Георгия Мамардашвили. Во втором тайме на 59 минуте Микаутадзе оформил дубль после передачи Георгия Чакветадзе. После этого гола соперник сборной Грузии практически не получал мяч. Спустя несколько минут французскому специалисту пришлось сделать еще одну замену, на этот раз вынужденную. Защитник сборной Грузии Лука Лочошвили получил травму. Вместо него на поле вышел опытный Лаша Двали. Ответный матч между сборными Грузии и Армении запланирован на 23 марта. Встреча состоится в Тбилиси на "Динамо-Арене". Все билеты на матч были распроданы за считанные часы. В воскресном матче в стартовый состав вернутся два лидера сборной Грузии – Хвича Кварацхелия и Гурам Кашия, которые пропустили встречу в Ереване из-за перебора желтых карточек. Победитель двухматчевого противостояния предстоящий сезон проведет в дивизионе B Лиги наций, а проигравший переместится в дивизион С.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Сборная Грузии по футболу в Ереване не оставила шансов команде Армении
22:59 20.03.2025 (обновлено: 23:22 20.03.2025)
Ответный матч между сборными Грузии и Армении запланирован на 23 марта
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в первом матче плей-офф Лиги наций УЕФА обыграла в гостях команду Армении со счетом 3:0.
Счет в матче на 33 минуте после передачи новоиспеченного капитана команды Отара Китеишвили открыл полузащитник сборной Грузии и испанского "Леванте" Георгий Кочорашвили.
Преимущество сборной Грузии на 37 минуте увеличил лучший бомбардир чемпионата Европы 2024 года Георгий Микаутадзе. Примечательно, что гол он забил после передачи голкипера Георгия Мамардашвили.
Во втором тайме на 59 минуте Микаутадзе оформил дубль после передачи Георгия Чакветадзе. После этого гола соперник сборной Грузии практически не получал мяч.
На 65 минуте тренер сборной Грузии Вилли Саньоль провел сразу три замены: вместо Микаутадзе на поле вышел Буду Зивзивадзе, вместо Отара Китеишвили – Анзор Меквабишвили, а Чакветадзе заменил Георгий Цитеишвили.
Спустя несколько минут французскому специалисту пришлось сделать еще одну замену, на этот раз вынужденную. Защитник сборной Грузии Лука Лочошвили получил травму. Вместо него на поле вышел опытный Лаша Двали.
Ответный матч между сборными Грузии и Армении запланирован на 23 марта. Встреча состоится в Тбилиси на "Динамо-Арене". Все билеты на матч были распроданы за считанные часы.
В воскресном матче в стартовый состав вернутся два лидера сборной Грузии – Хвича Кварацхелия и Гурам Кашия, которые пропустили встречу в Ереване из-за перебора желтых карточек.
Победитель двухматчевого противостояния предстоящий сезон проведет в дивизионе B Лиги наций, а проигравший переместится в дивизион С.