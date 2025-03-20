Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Пресс-центр Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/20250320/v-tbilisi-proshel-master-klass-po-videomontazhu-v-ramkakh-sputnikpro---foto-292605431.html
В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото
В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото
Sputnik Грузия
В Тбилиси состоялся очередной модуль просветительской программы SputnikPro. Это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных... 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T15:28+0400
2025-03-20T15:36+0400
пресс-центр sputnik грузия
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
новости грузии в фотографиях
sputnikpro
проект sputnikpro в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/14/292589399_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_bfe905437ba4018b5ab1771b4fcfa5ca.jpg
Спикером на этот раз выступил режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев, который рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/14/292589399_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6e4b11c010157b607c01d089e5916a7b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, фото
мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, фото

В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото

15:28 20.03.2025 (обновлено: 15:36 20.03.2025)
Подписаться
В Тбилиси состоялся очередной модуль просветительской программы SputnikPro. Это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров.
Спикером на этот раз выступил режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев, который рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года.
© video: Sputnik / Stringer

В рамках проекта SputnikPro в Тбилиси состоялся новый мастер-класс

В рамках проекта SputnikPro в Тбилиси состоялся новый мастер-класс - Sputnik Грузия
1/12
© video: Sputnik / Stringer

В рамках проекта SputnikPro в Тбилиси состоялся новый мастер-класс

© video: Sputnik / Stringer

Его провел режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев

Его провел режиссер монтажа &quot;Sputnik Ближнее Зарубежье&quot; Дмитрий Буданцев - Sputnik Грузия
2/12
© video: Sputnik / Stringer

Его провел режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев

© video: Sputnik / Stringer

SputnikPro – это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров

SputnikPro – это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров - Sputnik Грузия
3/12
© video: Sputnik / Stringer

SputnikPro – это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров

© video: Sputnik / Stringer

Дмитрий Буданцев рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года

Дмитрий Буданцев рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года - Sputnik Грузия
4/12
© video: Sputnik / Stringer

Дмитрий Буданцев рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года

© video: Sputnik / Stringer

Он дал свои рекомендации и советы, как делать видео более привлекательным и интересным для аудитории

Он дал свои рекомендации и советы, как делать видео более привлекательным и интересным для аудитории - Sputnik Грузия
5/12
© video: Sputnik / Stringer

Он дал свои рекомендации и советы, как делать видео более привлекательным и интересным для аудитории

© video: Sputnik / Stringer

Дмитрий Буданцев рассказал о популярных видеоплатформах и социальных сетях

Дмитрий Буданцев рассказал о популярных видеоплатформах и социальных сетях - Sputnik Грузия
6/12
© video: Sputnik / Stringer

Дмитрий Буданцев рассказал о популярных видеоплатформах и социальных сетях

© video: Sputnik / Stringer

Также режиссер монтажа поделился с присутствующими своим опытом работы

Также режиссер монтажа поделился с присутствующими своим опытом работы - Sputnik Грузия
7/12
© video: Sputnik / Stringer

Также режиссер монтажа поделился с присутствующими своим опытом работы

© video: Sputnik / Stringer

Весь свой мастер-класс Дмитрий Буданцев сопровождал конкретными примерами работы

Весь свой мастер-класс Дмитрий Буданцев сопровождал конкретными примерами работы - Sputnik Грузия
8/12
© video: Sputnik / Stringer

Весь свой мастер-класс Дмитрий Буданцев сопровождал конкретными примерами работы

© video: Sputnik / Stringer

Режиссер монтажа рассказал и о том, как лучше и правильнее монтировать видео для соцсетей

Режиссер монтажа рассказал и о том, как лучше и правильнее монтировать видео для соцсетей - Sputnik Грузия
9/12
© video: Sputnik / Stringer

Режиссер монтажа рассказал и о том, как лучше и правильнее монтировать видео для соцсетей

© video: Sputnik / Stringer

Одним из актуальных вопросов на мастер-классе было использование возможностей нейросетей при подготовке видеороликов

Одним из актуальных вопросов на мастер-классе было использование возможностей нейросетей при подготовке видеороликов - Sputnik Грузия
10/12
© video: Sputnik / Stringer

Одним из актуальных вопросов на мастер-классе было использование возможностей нейросетей при подготовке видеороликов

© video: Sputnik / Stringer

Дмитрий Буданцев рассказал и о самых популярных на сегодня нейросетях, которые генерируют изображения

Дмитрий Буданцев рассказал и о самых популярных на сегодня нейросетях, которые генерируют изображения - Sputnik Грузия
11/12
© video: Sputnik / Stringer

Дмитрий Буданцев рассказал и о самых популярных на сегодня нейросетях, которые генерируют изображения

© video: Sputnik / Stringer

В Тбилиси проект SputnikPro прошел уже в тринадцатый раз

В Тбилиси проект SputnikPro прошел уже в тринадцатый раз - Sputnik Грузия
12/12
© video: Sputnik / Stringer

В Тбилиси проект SputnikPro прошел уже в тринадцатый раз

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0