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В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото
В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото
Sputnik Грузия
В Тбилиси состоялся очередной модуль просветительской программы SputnikPro. Это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных... 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T15:28+0400
2025-03-20T15:28+0400
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Спикером на этот раз выступил режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев, который рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года.
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мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, фото
мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, новости грузии в фотографиях, sputnikpro, проект sputnikpro в грузии, фото
В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото
15:28 20.03.2025 (обновлено: 15:36 20.03.2025)
В Тбилиси состоялся очередной модуль просветительской программы SputnikPro. Это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров.
Спикером на этот раз выступил режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев, который рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года.
© video: Sputnik / Stringer
В рамках проекта SputnikPro в Тбилиси состоялся новый мастер-класс
В рамках проекта SputnikPro в Тбилиси состоялся новый мастер-класс
© video: Sputnik / Stringer
Его провел режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев
Его провел режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев
© video: Sputnik / Stringer
SputnikPro – это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров
SputnikPro – это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров
© video: Sputnik / Stringer
Дмитрий Буданцев рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года
Дмитрий Буданцев рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года
© video: Sputnik / Stringer
Он дал свои рекомендации и советы, как делать видео более привлекательным и интересным для аудитории
Он дал свои рекомендации и советы, как делать видео более привлекательным и интересным для аудитории
© video: Sputnik / Stringer
Дмитрий Буданцев рассказал о популярных видеоплатформах и социальных сетях
Дмитрий Буданцев рассказал о популярных видеоплатформах и социальных сетях
© video: Sputnik / Stringer
Также режиссер монтажа поделился с присутствующими своим опытом работы
Также режиссер монтажа поделился с присутствующими своим опытом работы
© video: Sputnik / Stringer
Весь свой мастер-класс Дмитрий Буданцев сопровождал конкретными примерами работы
Весь свой мастер-класс Дмитрий Буданцев сопровождал конкретными примерами работы
© video: Sputnik / Stringer
Режиссер монтажа рассказал и о том, как лучше и правильнее монтировать видео для соцсетей
Режиссер монтажа рассказал и о том, как лучше и правильнее монтировать видео для соцсетей
© video: Sputnik / Stringer
Одним из актуальных вопросов на мастер-классе было использование возможностей нейросетей при подготовке видеороликов
Одним из актуальных вопросов на мастер-классе было использование возможностей нейросетей при подготовке видеороликов
© video: Sputnik / Stringer
Дмитрий Буданцев рассказал и о самых популярных на сегодня нейросетях, которые генерируют изображения
Дмитрий Буданцев рассказал и о самых популярных на сегодня нейросетях, которые генерируют изображения
© video: Sputnik / Stringer
В Тбилиси проект SputnikPro прошел уже в тринадцатый раз
В Тбилиси проект SputnikPro прошел уже в тринадцатый раз