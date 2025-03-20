https://sputnik-georgia.ru/20250320/v-tbilisi-proshel-master-klass-po-videomontazhu-v-ramkakh-sputnikpro---foto-292605431.html

В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото

В Тбилиси прошел мастер-класс по видеомонтажу в рамках SputnikPro – фото

Sputnik Грузия

В Тбилиси состоялся очередной модуль просветительской программы SputnikPro. Это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных... 20.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-20T15:28+0400

2025-03-20T15:28+0400

2025-03-20T15:36+0400

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Спикером на этот раз выступил режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев, который рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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