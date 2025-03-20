https://sputnik-georgia.ru/20250320/v-tbilisi-proshlo-obuchenie-po-videmontazhu-v-ramkakh-sputnikpro---video-292606635.html
В Тбилиси прошло обучение по видеомонтажу в рамках SputnikPro – видео
В Тбилиси прошло обучение по видеомонтажу в рамках SputnikPro – видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси состоялся очередной модуль просветительской программы SputnikPro. Это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных... 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T16:04+0400
2025-03-20T16:04+0400
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На этот раз спикером выступил режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев, который рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года.Что нужно делать, чтобы новостной контент был максимально востребован у аудитории – главный акцент мастер-класса, который прошел в Тбилиси.Мастер-класс посетили работники сферы масс-медиа, видеооператоры и режиссеры монтажа грузинских СМИ. Это уже тринадцатый по счету модуль образовательной программы, который состоялся в Тбилиси на мультимедийной площадке информационного агентства Sputnik Грузия.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, sputnikpro, sputnik, проект sputnikpro в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, sputnikpro, sputnik, проект sputnikpro в грузии, видео
В Тбилиси прошло обучение по видеомонтажу в рамках SputnikPro – видео
16:04 20.03.2025 (обновлено: 16:19 20.03.2025)
В Тбилиси состоялся очередной модуль просветительской программы SputnikPro. Это система семинаров, лекций и мастер-классов лучших российских и иностранных медиаменеджеров
На этот раз спикером выступил режиссер монтажа "Sputnik Ближнее Зарубежье" Дмитрий Буданцев, который рассказал о главных принципах видеопроизводства и актуальных трендах 2025 года.
Что нужно делать, чтобы новостной контент был максимально востребован у аудитории – главный акцент мастер-класса, который прошел в Тбилиси.
Мастер-класс посетили работники сферы масс-медиа, видеооператоры и режиссеры монтажа грузинских СМИ. Это уже тринадцатый по счету модуль образовательной программы, который состоялся в Тбилиси на мультимедийной площадке
информационного агентства Sputnik Грузия.