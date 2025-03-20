https://sputnik-georgia.ru/20250320/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-gruzii-s-rossiey-vremenno-zakryta-292584934.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией временно закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией временно закрыта
Sputnik Грузия
Запрет действует на участке Гудаури (Поста) – Коби 20.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-20T10:48+0400
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ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), временно ограничено из-за высокого уровня лавиноопасности, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации ведомства, на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств будет осуществляться в безостановочном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс, гудаури
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией временно закрыта
10:48 20.03.2025 (обновлено: 11:40 20.03.2025)
Запрет действует на участке Гудаури (Поста) – Коби
ТБИЛИСИ, 20 мар — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), временно ограничено из-за высокого уровня лавиноопасности, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
По информации ведомства, на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств будет осуществляться в безостановочном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.