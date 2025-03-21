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Курское оперативное направление становится Сумским

Курское оперативное направление становится Сумским

Sputnik Грузия

Разгром группировки ВСУ в курском приграничье неизбежно проецируется на сопредельную Сумскую область Украины, которая семь месяцев служила оперативным тылом... 21.03.2025, Sputnik Грузия

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Президент РФ Владимир Путин 19 марта заявил, что российские войска завершают разгром группировки ВСУ в Курской области. Напомнил о террористическом характере действий украинских военнослужащих и иностранных наемников на территории Курской области. Суровое возмездие неотвратимо – в российском законодательстве террористические преступления срока давности не имеют.Отдельные подразделения ВСУ еще цепляются за господствующие высоты севернее курского села Горналь – в 1000 метрах от границы. Украинская артиллерия еще обстреливает город Суджу с территории Сумской области. И все же это не тактика, а отчаяние обреченных. Российские войска авиационными, артиллерийскими и ракетными ударами методично и эффективно уничтожают живую силу и боевую технику противника в приграничье и в глубине Сумской области. Российская ПВО при поддержке Су-35 вчера "приземлила" здесь украинский F-16.Западные аналитики полагают, что потери ВСУ под Суджей учету не поддаются. По информации Минобороны РФ, безвозвратные потери противника на Курском направлении приблизились к отметке 69 тысяч боевиков. Здесь сожжено почти 400 танков, 610 БМП и БТР, 570 артиллерийских орудий украинской армии – цифры, сопоставимые с потерями Вермахта в Курской битве 1943 года. Возможно, кому-то на Западе хотелось взять реванш, но история повторилась.В сложившейся оперативной обстановке полное освобождение Сумской области от украинских войск позволит создать надежную зону безопасности для приграничных Брянской, Курской, Белгородской областей РФ. Ранее приоритетную задачу формирования такой "буферной зоны" поставил российскому Генштабу верховный главнокомандующий Владимир Путин.Цели СВО неизменныСпециалисты считают, что ширина приграничной зоны безопасности должна быть не менее 60 км (дальность артиллерийского выстрела – до 50 км). Поэтому областной центр Сумы (и важный логистический центр ВСУ), расположенный в 25 км от границы РФ, с высокой вероятностью будет освобожден от боевиков киевского режима. Российская армия располагает силами и средствами для нейтрализации этой "фортеции". Киевский режим и его западные хозяева могли заранее просчитать все негативные последствия августовского вторжения, но правильных выводов не сделали даже весной 2025 года.Безрассудные и безуспешные попытки ВСУ совершить 18 марта прорыв из Сумской области в Белгородскую – близ населенных пунктов Демидовка и Прилесье – подтвердили необходимость и важность формирования приграничной зоны безопасности. Группировка войск "Север" не допустила прорыва госграницы и рассеяла усиленный бронетехникой батальон противника. Кроме того, в Минобороны РФ сообщили: "По вскрытым местам скопления резервов ВСУ в 8-10-км зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500". Противник не сдается – демилитаризация продолжается.Линия фронта на других направлениях – в Запорожье, Донбассе, Харьковской области – постоянно сдвигается на запад и "оптимизируется". В перспективе фронт может проходить по Днепру в его среднем и нижнем течении. Если к тому времени российские войска освободят Чернигов – в 100 км от Киева, противник (ВСУ и НАТО) утратит "свободу" приграничных провокаций. Да, российско-американские переговоры внушают оптимизм, однако на ход боевых действий заметно не влияют.Бытие определяет сознание, а география существенно корректирует геополитику. Для обеспечения стратегической безопасности России необходимо и достаточно освободить от бандеровцев все Левобережье. Кстати, журнал Foreign Policy уже порекомендовал Киеву: "Смириться с элементарным географическим фактом – Украина имеет с великой державой общую границу протяженностью около 2250 км. Ей не уйти от тени российской мощи, как Канаде или Мексике – от американской". Foreign Policy напомнил, что за последние три столетия Соединенные Штаты не раз "интегрировали" части Канады и Мексики.Здесь важно иметь в виду, что территориальные потери Украины – лишь побочный результат российской СВО, изначальные цели которой за три года боевых действий не изменились. Информация посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника о пытках над российскими пленными в тюрьмах ВСУ подтверждает безусловный приоритет денацификации – на всей территории, подконтрольной киевскому режиму. Бандеровская Украина обречена.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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