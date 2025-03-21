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Безумие – депутат Рады о возможной передаче США украинских АЭС
Безумие – депутат Рады о возможной передаче США украинских АЭС
Sputnik Грузия
Депутат украинской Рады считает желание Америки получить контроль над местными АЭС безумием 21.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Инициатива Владимира Зеленского по передаче США украинских АЭС – безумие, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает РИА Новости. Ранее утверждалось, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине. В частности, американская сторона пожелала, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Также отмечалось, что Киев, пытаясь привлечь внимание президента США Дональда Трампа предложением об управлении находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции. В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного 19 марта телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечалось, что американская сторона могла бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций, причем утверждалось, что "владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры". В свою очередь Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, украина, сша, киев, верховная рада, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио, россия, обострение ситуации вокруг украины
Безумие – депутат Рады о возможной передаче США украинских АЭС
14:18 21.03.2025 (обновлено: 14:25 21.03.2025)
Депутат украинской Рады считает желание Америки получить контроль над местными АЭС безумием
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik.
Инициатива Владимира Зеленского по передаче США украинских АЭС – безумие, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), сообщает РИА Новости
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Ранее утверждалось, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине. В частности, американская сторона пожелала, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
"Это безумие. Зеленский действительно предложил Трампу наши атомные станции", – написал Гончаренко.
Также отмечалось, что Киев, пытаясь привлечь внимание президента США Дональда Трампа предложением об управлении находящейся под контролем РФ Запорожской АЭС, спровоцировал Вашингтон на обсуждение идеи включить в зону американских интересов все украинские атомные станции.
В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного 19 марта телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечалось, что американская сторона могла бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций, причем утверждалось, что "владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры".
В свою очередь Зеленский утверждал, что в ходе разговора с Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций.