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Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Грузии в следующем году
Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Грузии в следующем году
Sputnik Грузия
Правительство Грузии сделает все возможное для обеспечения проведения чемпионата Европы по дзюдо на высоком уровне, заявил премьер 21.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-21T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Грузия станет принимающей страной чемпионата Европы по дзюдо в 2026 году, сообщает администрация правительства. Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси министр спорта Шалва Гоголадзе, президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот и президент Федерации дзюдо Грузии Леван Нозадзе. По данным правительства, детали проведения чемпионата в Тбилиси обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Европейского союза дзюдо Ласло Тота. В континентальном чемпионате, который пройдет в Тбилиси 23-26 апреля следующего года, примут участие многие известные европейские дзюдоисты. Чемпионат Европы по дзюдо проводится под эгидой Международной федерации дзюдо и института Кодокан. Первый чемпионат Европы состоялся в Париже в 1951 году, и с той поры он проходит ежегодно. Первоначально чемпионат проводился только среди мужчин, с 1975 года стал проходить и чемпионат среди женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, международная федерация дзюдо, чемпионат европы по дзюдо
спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, международная федерация дзюдо, чемпионат европы по дзюдо
Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Грузии в следующем году
21:15 21.03.2025 (обновлено: 22:06 21.03.2025)
Правительство Грузии сделает все возможное для обеспечения проведения чемпионата Европы по дзюдо на высоком уровне, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Грузия станет принимающей страной чемпионата Европы по дзюдо в 2026 году, сообщает администрация правительства.
Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси министр спорта Шалва Гоголадзе, президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот и президент Федерации дзюдо Грузии Леван Нозадзе.
По данным правительства, детали проведения чемпионата в Тбилиси обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Европейского союза дзюдо Ласло Тота.
Премьер-министр отметил, что правительство Грузии сделает все возможное для дальнейшего развития сотрудничества с Европейским союзом дзюдо и обеспечения проведения чемпионата Европы по дзюдо на высоком уровне.
В континентальном чемпионате, который пройдет в Тбилиси 23-26 апреля следующего года, примут участие многие известные европейские дзюдоисты.
Чемпионат Европы по дзюдо проводится под эгидой Международной федерации дзюдо и института Кодокан. Первый чемпионат Европы состоялся в Париже в 1951 году, и с той поры он проходит ежегодно. Первоначально чемпионат проводился только среди мужчин, с 1975 года стал проходить и чемпионат среди женщин.