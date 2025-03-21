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Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Грузии в следующем году

Чемпионат Европы по дзюдо пройдет в Грузии в следующем году

Sputnik Грузия

Правительство Грузии сделает все возможное для обеспечения проведения чемпионата Европы по дзюдо на высоком уровне, заявил премьер 21.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Грузия станет принимающей страной чемпионата Европы по дзюдо в 2026 году, сообщает администрация правительства. Соответствующее соглашение подписали в Тбилиси министр спорта Шалва Гоголадзе, президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот и президент Федерации дзюдо Грузии Леван Нозадзе. По данным правительства, детали проведения чемпионата в Тбилиси обсуждались на встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Европейского союза дзюдо Ласло Тота. В континентальном чемпионате, который пройдет в Тбилиси 23-26 апреля следующего года, примут участие многие известные европейские дзюдоисты. Чемпионат Европы по дзюдо проводится под эгидой Международной федерации дзюдо и института Кодокан. Первый чемпионат Европы состоялся в Париже в 1951 году, и с той поры он проходит ежегодно. Первоначально чемпионат проводился только среди мужчин, с 1975 года стал проходить и чемпионат среди женщин.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, международная федерация дзюдо, чемпионат европы по дзюдо