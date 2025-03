https://sputnik-georgia.ru/20250321/dva-vmesto-odnogo--obyavlena-skidka-na-bilety-na-kontserty-legendarnykh-grupp-v-gruzii-292613232.html

Два вместо одного – объявлена скидка на билеты на концерты легендарных групп в Грузии

Два вместо одного – объявлена скидка на билеты на концерты легендарных групп в Грузии

Sputnik Грузия

Концерты проходят при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T11:58+0400

2025-03-21T11:58+0400

2025-03-21T11:58+0400

грузия

культура

новости

black sea arena

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/15/292613062_0:182:3186:1974_1920x0_80_0_0_16d989de02f20e92276cfaac1c928e35.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Желающие могут приобрести билеты со скидкой на концерты двух легендарных групп, которые состоятся в Грузии в этом году – Empire of the Sun и Guns N" Roses, объявили организаторы концертов. Концерт Guns N" Roses пройдет в парке "Цицинатела" 30 мая, а концерт Empire of the Sun – в концертном зале Black Sea Arena 27 августа. Стоимость сразу двух билетов в фан-зону обойдется в 340 лари вместо 460. В отличии от прошлых лет, в этом году спрос на билеты на концерты мировых звезд рекордно низкий для Грузии – если ранее билеты раскупались за два дня, то на этот раз билеты есть и спустя месяц после открытия продаж. Между тем цены на билет Guns N" Roses начинаются с 280 лари, а цены на Empire of the Sun – со 180 лари. Концерты проходят при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. Главная цель кампании неизменна – сделать так, чтобы грузинская молодежь могла слушать любимых музыкантов у себя на родине, развивать индустрию развлечений в стране и популяризировать Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, black sea arena