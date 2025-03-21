https://sputnik-georgia.ru/20250321/dva-vmesto-odnogo--obyavlena-skidka-na-bilety-na-kontserty-legendarnykh-grupp-v-gruzii-292613232.html
Два вместо одного – объявлена скидка на билеты на концерты легендарных групп в Грузии
Два вместо одного – объявлена скидка на билеты на концерты легендарных групп в Грузии
Sputnik Грузия
Концерты проходят при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia 21.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-21T11:58+0400
2025-03-21T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Желающие могут приобрести билеты со скидкой на концерты двух легендарных групп, которые состоятся в Грузии в этом году – Empire of the Sun и Guns N" Roses, объявили организаторы концертов. Концерт Guns N" Roses пройдет в парке "Цицинатела" 30 мая, а концерт Empire of the Sun – в концертном зале Black Sea Arena 27 августа. Стоимость сразу двух билетов в фан-зону обойдется в 340 лари вместо 460. В отличии от прошлых лет, в этом году спрос на билеты на концерты мировых звезд рекордно низкий для Грузии – если ранее билеты раскупались за два дня, то на этот раз билеты есть и спустя месяц после открытия продаж. Между тем цены на билет Guns N" Roses начинаются с 280 лари, а цены на Empire of the Sun – со 180 лари. Концерты проходят при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia. Главная цель кампании неизменна – сделать так, чтобы грузинская молодежь могла слушать любимых музыкантов у себя на родине, развивать индустрию развлечений в стране и популяризировать Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, black sea arena
грузия, культура, новости, black sea arena
Два вместо одного – объявлена скидка на билеты на концерты легендарных групп в Грузии
Концерты проходят при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Желающие могут приобрести билеты со скидкой на концерты двух легендарных групп, которые состоятся в Грузии в этом году – Empire of the Sun и Guns N" Roses, объявили организаторы концертов.
Концерт Guns N" Roses пройдет в парке "Цицинатела" 30 мая, а концерт Empire of the Sun – в концертном зале Black Sea Arena 27 августа.
Стоимость сразу двух билетов в фан-зону обойдется в 340 лари вместо 460.
В отличии от прошлых лет, в этом году спрос на билеты на концерты мировых звезд рекордно низкий для Грузии – если ранее билеты раскупались за два дня, то на этот раз билеты есть и спустя месяц после открытия продаж.
Между тем цены на билет Guns N" Roses начинаются с 280 лари, а цены на Empire of the Sun – со 180 лари.
Концерты проходят при поддержке правительства Грузии и в рамках проекта Starring Georgia.
Главная цель кампании неизменна – сделать так, чтобы грузинская молодежь могла слушать любимых музыкантов у себя на родине, развивать индустрию развлечений в стране и популяризировать Грузию.