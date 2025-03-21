https://sputnik-georgia.ru/20250321/gordimsya-nashey-druzhboy--premer-gruzii-pozdravil-musulman-s-novruz-bayramom-292618367.html

Гордимся нашей дружбой – премьер Грузии поздравил мусульман с Навруз Байрамом

Гордимся нашей дружбой – премьер Грузии поздравил мусульман с Навруз Байрамом

Sputnik Грузия

Мы гордимся многовековым сосуществованием, дружбой, которая связывает нас, христиан и мусульман, грузин и азербайджанцев, заявил премьер 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T15:27+0400

2025-03-21T15:27+0400

2025-03-21T16:14+0400

грузия

новости

общество

религия

марнеули

квемо картли

ираклий кобахидзе

новруз-байрам

новруз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23975/66/239756673_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_1dfc4369726c0a95c90fcc2140eb2c4d.jpg

ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Мы гордимся многовековым сосуществованием и дружбой, которая связывает христиан и мусульман, грузин и азербайджанцами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, посвященном празднованию Навруз Байрама в Марнеули. Навруз Байрам – праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Премьер-министр Грузии посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы. По его словам, на протяжении многих лет мы вместе создавали будущее нашей общей страны. Эта история продолжается и сегодня, и это та замечательная традиция, которую мы должны передать нашим детям и будущим поколениям. "Я хотел бы еще раз поздравить вас сегодня с Навруз Байрамом и пожелать всем вам и вашим семьям всего наилучшего, мира и процветания", – заявил Кобахидзе. Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами: Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают праздник не менее 300 тысяч граждан Грузии, или около 10% населения страны. За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

марнеули

квемо картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, религия , марнеули, квемо картли, ираклий кобахидзе, новруз-байрам, новруз