https://sputnik-georgia.ru/20250321/gordimsya-nashey-druzhboy--premer-gruzii-pozdravil-musulman-s-novruz-bayramom-292618367.html
Гордимся нашей дружбой – премьер Грузии поздравил мусульман с Навруз Байрамом
Гордимся нашей дружбой – премьер Грузии поздравил мусульман с Навруз Байрамом
Sputnik Грузия
Мы гордимся многовековым сосуществованием, дружбой, которая связывает нас, христиан и мусульман, грузин и азербайджанцев, заявил премьер 21.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-21T15:27+0400
2025-03-21T15:27+0400
2025-03-21T16:14+0400
грузия
новости
общество
религия
марнеули
квемо картли
ираклий кобахидзе
новруз-байрам
новруз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23975/66/239756673_0:208:2001:1333_1920x0_80_0_0_1dfc4369726c0a95c90fcc2140eb2c4d.jpg
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Мы гордимся многовековым сосуществованием и дружбой, которая связывает христиан и мусульман, грузин и азербайджанцами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, посвященном празднованию Навруз Байрама в Марнеули. Навруз Байрам – праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Премьер-министр Грузии посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы. По его словам, на протяжении многих лет мы вместе создавали будущее нашей общей страны. Эта история продолжается и сегодня, и это та замечательная традиция, которую мы должны передать нашим детям и будущим поколениям. "Я хотел бы еще раз поздравить вас сегодня с Навруз Байрамом и пожелать всем вам и вашим семьям всего наилучшего, мира и процветания", – заявил Кобахидзе. Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами: Марнеули, Болниси, Гардабани и других. Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают праздник не менее 300 тысяч граждан Грузии, или около 10% населения страны. За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
марнеули
квемо картли
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23975/66/239756673_71:0:1848:1333_1920x0_80_0_0_998cfac233bcdbd5574e7e05318cc610.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, религия , марнеули, квемо картли, ираклий кобахидзе, новруз-байрам, новруз
грузия, новости, общество, религия , марнеули, квемо картли, ираклий кобахидзе, новруз-байрам, новруз
Гордимся нашей дружбой – премьер Грузии поздравил мусульман с Навруз Байрамом
15:27 21.03.2025 (обновлено: 16:14 21.03.2025)
Мы гордимся многовековым сосуществованием, дружбой, которая связывает нас, христиан и мусульман, грузин и азербайджанцев, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Мы гордимся многовековым сосуществованием и дружбой, которая связывает христиан и мусульман, грузин и азербайджанцами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, посвященном празднованию Навруз Байрама в Марнеули.
Навруз Байрам – праздник весны и наступления нового года по астрономическому солнечному календарю. Премьер-министр Грузии посетил город Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы.
"Я хочу поздравить вас с сегодняшним днем. Я рад и горд отмечать этот день вместе с вами в этом году. Навруз Байрам – праздник обновления, добра. Мы гордимся многовековым сосуществованием, дружбой, которая связывает нас, христиан и мусульман, грузин и азербайджанцев. Это отношения и дружба, которыми по-настоящему следует гордиться", – заявил Кобахидзе.
По его словам, на протяжении многих лет мы вместе создавали будущее нашей общей страны. Эта история продолжается и сегодня, и это та замечательная традиция, которую мы должны передать нашим детям и будущим поколениям.
"Я хотел бы еще раз поздравить вас сегодня с Навруз Байрамом и пожелать всем вам и вашим семьям всего наилучшего, мира и процветания", – заявил Кобахидзе.
Ежегодно по случаю Навруза праздничные мероприятия проходят в нескольких районах края Квемо Картли, населенных этническими азербайджанцами: Марнеули, Болниси, Гардабани и других.
Устраиваются соревнования по борьбе, выставки, ярмарки, концерты. Отмечают праздник не менее 300 тысяч граждан Грузии, или около 10% населения страны.
За несколько недель до праздника на блюдах принято высевать пшеницу или чечевицу. К празднику их зеленые ростки должны стать украшением стола, символом рождения новой жизни, нового года.