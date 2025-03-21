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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни?

Sputnik Грузия

В Тбилиси сохранится холодная погода с осадками до утра 23 марта 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T16:55+0400

2025-03-21T16:55+0400

2025-03-21T17:09+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Холодная и дождливая погода сохранится в Грузии до утра 23 марта, а с 24 марта в стране потеплеет, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси сохранится холодная погода с осадками до утра 23 марта. С 24 марта прояснится и потеплеет. Температура воздуха днем составит +10… +12 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) также будет прохладно и дождливо до утра 23 марта, а 24 числа синоптики ожидают ясную и теплую погоду. Температура воздуха днем составит +14...+16 градусов. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) прояснение и потепление погоды ожидается с 24 марта. Температура воздуха днем составит +14...+19 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) будут осадки, и холодная погода до утра 23 марта, а с 24 числа погода прояснится. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) продолжится дождливая и прохладная погода до утра 23 марта, которая прояснится 24 марта. Температура воздуха днем составит +3...+8 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) также сохранятся осадки и прохладная погода до утра 23 марта, а на следующий день погода прояснится. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) будет холодно и дождливо до утра 23 марта, погода прояснится на следующий день. Температура воздуха днем составит +9...+14 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) будет прохладно и ожидаются осадки. Но с 24 марта синоптики ждут прояснения погоды. Температура воздуха днем составит +5...+10 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются холодная погода и снег до утра 23 марта, которая прояснится с 24 марта. Температура воздуха днем составит +1...+6 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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