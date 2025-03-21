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Навруз Байрам: традиции и обычаи народного праздника – видео
Навруз Байрам: традиции и обычаи народного праздника – видео
Sputnik Грузия
Праздник Навруз был включен в сентябре 2009 года в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году Генассамблея ООН объявила 21 марта... 21.03.2025, Sputnik Грузия
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Навруз Байрам – древний праздник, символизирующий начало новой жизни. В этот день тюркские и иранские народы празднуют приход весны и Новый год по солнечному календарю. Навруз отмечают в день весеннего равноденствия, ежегодно праздник выпадает обычно на 20-21 марта. Официальный статус Навруз приобрел в персидской империи Ахеменидов в VI-IV веках до н. э. Навруз раньше праздновали 13 дней, в ряде стран и сейчас сохранилась эта древняя традиция. К празднику начинают готовиться за месяц, особое значение имеют вторники, имеющие свое название соответственно четырем стихиям – огня, воды, земли и ветра, на пятую неделю наступает сам Навруз.Традиции праздника схожи во многих странах – верующие убирают свои дома, украшают их, готовят праздничную еду. Сохранился обычай перестирывать всю одежду, чтобы смыть негативную энергию, накопившуюся за год.В ряде стран до наступления праздника разжигают ритуальные костры на улицах и прыгают через них для очищения. Сохранился обычай прыгать через проточную воду, чтобы смыть негатив за минувший год.От первого гостя в новом году зависит, насколько он будет удачным. В Навруз царит радостное настроение, проводятся разные представления и развлекательные мероприятия.
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Навруз Байрам: традиции и обычаи народного праздника – видео
14:56 21.03.2025 (обновлено: 16:09 21.03.2025)
Праздник Навруз был включен в сентябре 2009 года в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В 2010 году Генассамблея ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза.
Навруз Байрам – древний праздник, символизирующий начало новой жизни. В этот день тюркские и иранские народы празднуют приход весны и Новый год по солнечному календарю.
Навруз отмечают в день весеннего равноденствия, ежегодно праздник выпадает обычно на 20-21 марта.
Официальный статус Навруз приобрел в персидской империи Ахеменидов в VI-IV веках до н. э. Навруз раньше праздновали 13 дней, в ряде стран и сейчас сохранилась эта древняя традиция.
К празднику начинают готовиться за месяц, особое значение имеют вторники, имеющие свое название соответственно четырем стихиям – огня, воды, земли и ветра, на пятую неделю наступает сам Навруз.
Традиции праздника схожи во многих странах – верующие убирают свои дома, украшают их, готовят праздничную еду. Сохранился обычай перестирывать всю одежду, чтобы смыть негативную энергию, накопившуюся за год.
В ряде стран до наступления праздника разжигают ритуальные костры на улицах и прыгают через них для очищения. Сохранился обычай прыгать через проточную воду, чтобы смыть негатив за минувший год.
От первого гостя в новом году зависит, насколько он будет удачным. В Навруз царит радостное настроение, проводятся разные представления и развлекательные мероприятия.