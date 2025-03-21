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Назначены новые послы Грузии в ООН и четыре страны
Назначены новые послы Грузии в ООН и четыре страны
Sputnik Грузия
Послы вступят в свои должности после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения 21.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. МИД Грузии сообщил о назначении новых послов в представительстве ООН в Женеве, а также в Австрии, ОАЭ, Беларуси и Узбекистане. Представителем Грузии при ООН и и других международных организациях в Женеве стал Реваз Ломинадзе , послом в Австрии и постпредом в ОБСЕ – Александр Майсурадзе, послом в Объединенных Арабских Эмиратах – Георгий Джанджгава. Должность посла Грузии в Беларуси занял Георгий Саганелидзе, а посла в Узбекистане – Давид Котария. Послы вступят в свои должности после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения. На сегодняшний день вакантным остается пост посла Грузии в США. Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кандидатура уже определена и назначение на должность – вопрос времени. Согласно Конституции, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, георгий саганелидзе, ираклий кобахидзе, женева, австрия, беларусь, оон, обсе, мид грузии
Назначены новые послы Грузии в ООН и четыре страны
Послы вступят в свои должности после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. МИД Грузии сообщил о назначении новых послов в представительстве ООН в Женеве, а также в Австрии, ОАЭ, Беларуси и Узбекистане.
Представителем Грузии при ООН и и других международных организациях в Женеве стал Реваз Ломинадзе , послом в Австрии и постпредом в ОБСЕ – Александр Майсурадзе, послом в Объединенных Арабских Эмиратах – Георгий Джанджгава.
Должность посла Грузии в Беларуси занял Георгий Саганелидзе, а посла в Узбекистане – Давид Котария.
Послы вступят в свои должности после вручения верительных грамот главам организаций и государств по месту своего назначения.
Должности послов были вакантны с 2024 года, когда ряд дипломатов покинули должности из-за ротации или политических взглядов.
На сегодняшний день вакантным остается пост посла Грузии в США. Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что кандидатура уже определена и назначение на должность – вопрос времени.
Согласно Конституции, назначает на должность и освобождает от должности послов и руководителей дипломатических представительств президент Грузии по представлению правительства.