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Опасная тенденция – Песков о милитаризации Европы
Опасная тенденция – Песков о милитаризации Европы
Sputnik Грузия
По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас лидеры Евросоюза открыто демонстрируют свое желание милитаризовать Европу во что бы то ни стало. 21.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией.В последнее время в СМИ, заявлениях политиков в институтах и странах Евросоюза все чаще звучат призывы кратно увеличить траты на оборону из-за якобы угрозы всему ЕС со стороны России.Песков также отметил, что в настоящее время лидеры стран Евросоюза открыто демонстрируют свое желание работать в данном направлении во что бы то ни стало.Так пресс-секретарь отреагировал на слова главы венгерского правительства Виктора Орбана, который ранее заявил, что на саммите ЕС он прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что украинская сторона проиграла в конфликте.Москва неоднократно подчеркивала, что в планах РФ нет нападения на Европу. При этом глава российского МИД Сергей Лавров говорил о том, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, политика, европа, москва, украина, дмитрий песков, виктор орбан, сергей лавров, нато
в мире, россия, политика, европа, москва, украина, дмитрий песков, виктор орбан, сергей лавров, нато
Опасная тенденция – Песков о милитаризации Европы
19:08 21.03.2025 (обновлено: 19:28 21.03.2025)
По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас лидеры Евросоюза открыто демонстрируют свое желание милитаризовать Европу во что бы то ни стало.
ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией.
В последнее время в СМИ, заявлениях политиков в институтах и странах Евросоюза все чаще звучат призывы кратно увеличить траты на оборону из-за якобы угрозы всему ЕС со стороны России.
"Милитаризация Европы – это весьма и весьма опасная тенденция", – сказал он в пятницу журналистам.
Песков также отметил, что в настоящее время лидеры стран Евросоюза открыто демонстрируют свое желание работать в данном направлении во что бы то ни стало.
Так пресс-секретарь отреагировал на слова главы венгерского правительства Виктора Орбана, который ранее заявил, что на саммите ЕС он прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что украинская сторона проиграла в конфликте.
"Ну, на публике европейские лидеры показывают другое выражение лица и другие глаза", – сказал пресс-секретарь Путина.
Москва неоднократно подчеркивала, что в планах РФ нет нападения на Европу. При этом глава российского МИД Сергей Лавров говорил о том, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России.