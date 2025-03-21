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Опасная тенденция – Песков о милитаризации Европы

Опасная тенденция – Песков о милитаризации Европы

Sputnik Грузия

По словам пресс-секретаря президента РФ, сейчас лидеры Евросоюза открыто демонстрируют свое желание милитаризовать Европу во что бы то ни стало. 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T19:08+0400

2025-03-21T19:08+0400

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ТБИЛИСИ, 21 мар – Sputnik. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал милитаризацию Европы опасной тенденцией.В последнее время в СМИ, заявлениях политиков в институтах и странах Евросоюза все чаще звучат призывы кратно увеличить траты на оборону из-за якобы угрозы всему ЕС со стороны России.Песков также отметил, что в настоящее время лидеры стран Евросоюза открыто демонстрируют свое желание работать в данном направлении во что бы то ни стало.Так пресс-секретарь отреагировал на слова главы венгерского правительства Виктора Орбана, который ранее заявил, что на саммите ЕС он прочитал в глазах европейских лидеров признание того, что украинская сторона проиграла в конфликте.Москва неоднократно подчеркивала, что в планах РФ нет нападения на Европу. При этом глава российского МИД Сергей Лавров говорил о том, что присутствие на территории Украины войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, европа, москва, украина, дмитрий песков, виктор орбан, сергей лавров, нато