https://sputnik-georgia.ru/20250321/poka-evropa-uprekaet-gruziya-posmatrivaet-na-vostok-292617765.html

Пока Европа упрекает, Грузия посматривает на Восток

Пока Европа упрекает, Грузия посматривает на Восток

Sputnik Грузия

Более 30 лет независимости – и Грузия опять на распутье. Сможет ли страна сохранить суверенитет, не становясь пешкой в геополитических играх, и спокойно жить... 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T14:45+0400

2025-03-21T14:45+0400

2025-03-21T14:50+0400

мультимедиа

инфографика

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/15/292617529_0:126:1280:847_1920x0_80_0_0_a2fbb17253471a051311169d1e0d6d51.jpg

Европа стремится удержать старый миропорядок, а правительство "Грузинской мечты" активно приспосабливается к геополитическим потрясениям и выстраивает свои внешнеполитический и экономический векторы вокруг Среднего коридора.Страны Европейского союза продолжают вводить санкции против высокопоставленных лиц Грузии и прекращают финансовую помощь через разные программы, надеясь на то, что грузинское общество "восстанет" против правительства и вернет порядок, который будет устраивать Брюссель.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

мультимедиа, инфографика, грузия, видео