https://sputnik-georgia.ru/20250321/poka-evropa-uprekaet-gruziya-posmatrivaet-na-vostok-292617765.html
Пока Европа упрекает, Грузия посматривает на Восток
Пока Европа упрекает, Грузия посматривает на Восток
Sputnik Грузия
Более 30 лет независимости – и Грузия опять на распутье. Сможет ли страна сохранить суверенитет, не становясь пешкой в геополитических играх, и спокойно жить... 21.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-21T14:45+0400
2025-03-21T14:45+0400
2025-03-21T14:50+0400
мультимедиа
инфографика
грузия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/15/292617529_0:126:1280:847_1920x0_80_0_0_a2fbb17253471a051311169d1e0d6d51.jpg
Европа стремится удержать старый миропорядок, а правительство "Грузинской мечты" активно приспосабливается к геополитическим потрясениям и выстраивает свои внешнеполитический и экономический векторы вокруг Среднего коридора.Страны Европейского союза продолжают вводить санкции против высокопоставленных лиц Грузии и прекращают финансовую помощь через разные программы, надеясь на то, что грузинское общество "восстанет" против правительства и вернет порядок, который будет устраивать Брюссель.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/15/292617529_0:0:1280:961_1920x0_80_0_0_561bbfcab77943d43d7125b2e5fd1d15.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, инфографика, грузия, видео
мультимедиа, инфографика, грузия, видео
Пока Европа упрекает, Грузия посматривает на Восток
14:45 21.03.2025 (обновлено: 14:50 21.03.2025)
Более 30 лет независимости – и Грузия опять на распутье. Сможет ли страна сохранить суверенитет, не становясь пешкой в геополитических играх, и спокойно жить как мост между Западом и Востоком? Узнаете в видеографике Sputnik Грузия.
Европа стремится удержать старый миропорядок, а правительство "Грузинской мечты" активно приспосабливается к геополитическим потрясениям и выстраивает свои внешнеполитический и экономический векторы вокруг Среднего коридора.
Страны Европейского союза продолжают вводить санкции против высокопоставленных лиц Грузии и прекращают финансовую помощь через разные программы, надеясь на то, что грузинское общество "восстанет" против правительства и вернет порядок, который будет устраивать Брюссель.