https://sputnik-georgia.ru/20250321/velikolepnaya-pobeda-gruzinskikh-futbolistov-v-kavkazskom-derbi-292612823.html

Великолепная победа грузинских футболистов в кавказском дерби!

Великолепная победа грузинских футболистов в кавказском дерби!

Sputnik Грузия

Сборная Грузии уверенно обыграла сборную Армении в первом стыковом матче Лиги наций со счетом 3:0 21.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-21T10:52+0400

2025-03-21T10:52+0400

2025-03-21T10:52+0400

спорт

грузия

армения

ереван

вилли саньоль

георгий микаутадзе

георгий кочорашвили

футбол

сборная грузии по футболу

лига наций уефа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/11/292145264_0:87:1080:695_1920x0_80_0_0_108436dbb981f4ab336ab9228c64cead.jpg

Игра прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна. Грузины продемонстрировали превосходство в организации атак и реализации моментов. Сборная Грузии начала встречу осторожно, не форсируя события, но к середине первого тайма команда Вилли Саньоля взвинтила темп. На 33-й минуте Георгий Кочорашвили открыл счет после быстрой комбинации. Полузащитник "Леванте" воспользовался моментом и поразил ворота ударом в дальний угол. 0:1. Во втором тайме сборная Грузии продолжила владеть инициативой. На 59-й минуте грузины провели быструю контратаку, в результате которой Георгий Чакветадзе наградил изумительной передачей на пустые ворота Георгия Микаутадзе, оформившего дубль . Третий гол стал по сути приговором для сборной Армении, обе команды доигрывали встречу, больше забитых мячей зрители не увидели. Статистика матча: Подводя итоги первого противостояния со сборной Арменией, хочется похвалить грузинских футболистов, которые доказали, что могут играть с позиции силы, полностью контролируя ход матча. Также хочется отметить тренерский штаб во главе с Вилли Саньолем, который не побоялся поменять схему, оставив четверых защитников и добавив лишнего игрока в линию атаки, что по итогу сработало на 100 процентов. Браво, Грузия! Ответный поединок состоится 23 марта в 18:00 в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

ереван

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Георгий Кекелия

Георгий Кекелия

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Георгий Кекелия

спорт, грузия, армения, ереван, вилли саньоль, георгий микаутадзе, георгий кочорашвили, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа, обзоры