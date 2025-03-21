https://sputnik-georgia.ru/20250321/velikolepnaya-pobeda-gruzinskikh-futbolistov-v-kavkazskom-derbi-292612823.html
Великолепная победа грузинских футболистов в кавказском дерби!
Великолепная победа грузинских футболистов в кавказском дерби!
Sputnik Грузия
Сборная Грузии уверенно обыграла сборную Армении в первом стыковом матче Лиги наций со счетом 3:0 21.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-21T10:52+0400
2025-03-21T10:52+0400
2025-03-21T10:52+0400
спорт
грузия
армения
ереван
вилли саньоль
георгий микаутадзе
георгий кочорашвили
футбол
сборная грузии по футболу
лига наций уефа
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/11/292145264_0:87:1080:695_1920x0_80_0_0_108436dbb981f4ab336ab9228c64cead.jpg
Игра прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна. Грузины продемонстрировали превосходство в организации атак и реализации моментов. Сборная Грузии начала встречу осторожно, не форсируя события, но к середине первого тайма команда Вилли Саньоля взвинтила темп. На 33-й минуте Георгий Кочорашвили открыл счет после быстрой комбинации. Полузащитник "Леванте" воспользовался моментом и поразил ворота ударом в дальний угол. 0:1. Во втором тайме сборная Грузии продолжила владеть инициативой. На 59-й минуте грузины провели быструю контратаку, в результате которой Георгий Чакветадзе наградил изумительной передачей на пустые ворота Георгия Микаутадзе, оформившего дубль . Третий гол стал по сути приговором для сборной Армении, обе команды доигрывали встречу, больше забитых мячей зрители не увидели. Статистика матча: Подводя итоги первого противостояния со сборной Арменией, хочется похвалить грузинских футболистов, которые доказали, что могут играть с позиции силы, полностью контролируя ход матча. Также хочется отметить тренерский штаб во главе с Вилли Саньолем, который не побоялся поменять схему, оставив четверых защитников и добавив лишнего игрока в линию атаки, что по итогу сработало на 100 процентов. Браво, Грузия! Ответный поединок состоится 23 марта в 18:00 в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
ереван
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/02/11/292145264_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5f1f14234092bf30011155e784841dfe.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, грузия, армения, ереван, вилли саньоль, георгий микаутадзе, георгий кочорашвили, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа, обзоры
спорт, грузия, армения, ереван, вилли саньоль, георгий микаутадзе, георгий кочорашвили, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа, обзоры
Великолепная победа грузинских футболистов в кавказском дерби!
Сборная Грузии уверенно обыграла сборную Армении в первом стыковом матче Лиги наций со счетом 3:0
Игра прошла в Ереване на стадионе имени Вазгена Саргсяна. Грузины продемонстрировали превосходство в организации атак и реализации моментов.
Сборная Грузии начала встречу осторожно, не форсируя события, но к середине первого тайма команда Вилли Саньоля взвинтила темп. На 33-й минуте Георгий Кочорашвили открыл счет после быстрой комбинации. Полузащитник "Леванте" воспользовался моментом и поразил ворота ударом в дальний угол. 0:1.
Всего через четыре минуты Грузия удвоила преимущество. Георгий Мамардашвили стал автором голевой передачи, защитники сборной Армении оказались в замешательстве, а Георгий Микаутадзе подобрал мяч, ворвался в штрафную и поразил ворота!
Во втором тайме сборная Грузии продолжила владеть инициативой.
На 59-й минуте грузины провели быструю контратаку, в результате которой Георгий Чакветадзе наградил изумительной передачей на пустые ворота Георгия Микаутадзе, оформившего дубль .
Третий гол стал по сути приговором для сборной Армении, обе команды доигрывали встречу, больше забитых мячей зрители не увидели.
Владение мячом: Армения 41% – 59% Грузия.
Удары в створ: Армения 2 – 5 Грузия .
Угловые: Армения 7 – 3 Грузия.
Фолы: Армения 10 – 11 Грузия.
Желтые карточки: Армения 1 – 2 Грузия.
Подводя итоги первого противостояния со сборной Арменией, хочется похвалить грузинских футболистов, которые доказали, что могут играть с позиции силы, полностью контролируя ход матча. Также хочется отметить тренерский штаб во главе с Вилли Саньолем, который не побоялся поменять схему, оставив четверых защитников и добавив лишнего игрока в линию атаки, что по итогу сработало на 100 процентов. Браво, Грузия!
Ответный поединок состоится 23 марта в 18:00 в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе.