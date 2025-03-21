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Землетрясение зафиксировано близ границы Армении с Грузией
Землетрясение зафиксировано близ границы Армении с Грузией
Sputnik Грузия
Очаг землетрясения находился на глубине 18 километров 21.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-21T10:38+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Армении, в 31 км от границы с Грузией, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Очаг землетрясения, которое было зафиксировано в 05:03 по тбилисскому времени, находился на глубине 18 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, армения, землетрясения в грузии
Землетрясение зафиксировано близ границы Армении с Грузией
10:38 21.03.2025 (обновлено: 11:13 21.03.2025)
Очаг землетрясения находился на глубине 18 километров
ТБИЛИСИ, 21 мар — Sputnik. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Армении, в 31 км от границы с Грузией, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Очаг землетрясения, которое было зафиксировано в 05:03 по тбилисскому времени, находился на глубине 18 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов.