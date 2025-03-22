https://sputnik-georgia.ru/20250322/gruziya-mozhet-stat-energonezavisimoy-k-2030-godu-292624154.html

Грузия может стать энергонезависимой к 2030 году

Грузия может стать энергонезависимой к 2030 году

Sputnik Грузия

Из поданных в Минэкономики заявок, 61 – это проекты ветряных станций, 133 – гидроэнергетические проекты и 241 – проекты солнечной энергетики 22.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-22T15:15+0400

2025-03-22T15:15+0400

2025-03-22T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Интерес инвесторов к энергетическому сектору Грузии растет, и заявленная политика правительства о том, чтобы стать энергонезависимой к 2030 году, является достижимой, заявил начальник департамента энергетической политики и инвестиционных проектов Минэкономики Грузии Джубо Турашвили. Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления. Из поданных в Минэкономики заявок, 61 – это проекты ветряных станций, 133 – гидроэнергетические проекты и 241 – проекты солнечной энергетики. Турашвили отметил, что как для местных, так и зарубежных инвесторов привлекателен принцип поддержки разницы в ценах, который правительство Грузии предложило для поддержки энергетического сектора. Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD. По официальным данным, в Грузии в период с 2013 по 2024 год построено 64 гидроэлектростанции, 1 ветряная электростанция и 2 теплоэлектростанции. Эксперты полагают, что к 2030 году потребление вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2024 году в Грузии было потреблено 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 5,1% больше по сравнению с 2023 годом. Выработка составила 14,2 млрд киловатт-часов электроэнергии – на 1,1% меньше, чем в 2023 году. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 11,3 млрд киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 2,8 млрд киловатт-часов, а ветряная станция "Картли" – 77,57 миллиона киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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