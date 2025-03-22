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Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли"
Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли"
Sputnik Грузия
Символическая кампания напоминает о важности сохранения природы 22.03.2025, Sputnik Грузия
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час земли
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли", которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Час Земли – это крупнейшая экологическая акция в мире. Символическая кампания Всемирного фонда дикой природы (WWF) и его партнеров напоминает о важности сохранения природы.Грузия вместе с остальным миром присоединится к мероприятию, и с 20:30 до 21:30 по тбилисскому времени отключится освещение государственных зданий, телевышка и подсветка местных достопримечательностей. Акция "Час земли" проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта, когда WWF призывает всех – частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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час земли, грузия, новости, тбилиси, всемирный фонд дикой природы (wwf)
час земли, грузия, новости, тбилиси, всемирный фонд дикой природы (wwf)

Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли"

19:47 22.03.2025 (обновлено: 19:57 22.03.2025)
© Sputnik / Alexander ImedashviliЧас Земли в Тбилиси
Час Земли в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 22.03.2025
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Символическая кампания напоминает о важности сохранения природы
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли", которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта.
Час Земли – это крупнейшая экологическая акция в мире. Символическая кампания Всемирного фонда дикой природы (WWF) и его партнеров напоминает о важности сохранения природы.
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN Эйфелева башня в Париже потемнела во время экологической кампании «Час Земли» 19 марта 2016 года
Эйфелева башня в Париже потемнела во время экологической кампании «Час Земли» 19 марта 2016 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.03.2025
Эйфелева башня в Париже потемнела во время экологической кампании «Час Земли» 19 марта 2016 года
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Грузия вместе с остальным миром присоединится к мероприятию, и с 20:30 до 21:30 по тбилисскому времени отключится освещение государственных зданий, телевышка и подсветка местных достопримечательностей.
Акция "Час земли" проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта, когда WWF призывает всех – частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.
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