https://sputnik-georgia.ru/20250322/gruziya-prisoedinitsya-ko-vsemirnoy-kampanii-chas-zemli-292629659.html

Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли"

Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли"

Sputnik Грузия

Символическая кампания напоминает о важности сохранения природы 22.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-22T19:47+0400

2025-03-22T19:47+0400

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час земли

грузия

новости

тбилиси

всемирный фонд дикой природы (wwf)

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Грузия присоединится ко всемирной кампании "Час Земли", которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта. Час Земли – это крупнейшая экологическая акция в мире. Символическая кампания Всемирного фонда дикой природы (WWF) и его партнеров напоминает о важности сохранения природы.Грузия вместе с остальным миром присоединится к мероприятию, и с 20:30 до 21:30 по тбилисскому времени отключится освещение государственных зданий, телевышка и подсветка местных достопримечательностей. Акция "Час земли" проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта, когда WWF призывает всех – частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения – выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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час земли, грузия, новости, тбилиси, всемирный фонд дикой природы (wwf)