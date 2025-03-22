https://sputnik-georgia.ru/20250322/oppozitsiya-gruzii-zhdet-direktivy-po-uchastiyu-v-vyborakh-2025--vitse-spiker-292626180.html

Оппозиция Грузии ждет директивы по участию в выборах 2025 – вице-спикер

Оппозиция Грузии ждет директивы по участию в выборах 2025 – вице-спикер

Sputnik Грузия

Оппозиция руководствуется исключительно иностранными интересами при принятии решений, утверждает политик 22.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-22T13:13+0400

2025-03-22T13:13+0400

2025-03-22T13:18+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Оппозиция ждет указаний по участию в выборах в органы местного самоуправления, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани. Выборы мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло – пройдут в 64 городах и районах в октябре 2025 года. Оппозиция на данный момент воздерживается от заявлений о своем участии в них. По ее словам, оппозиция руководствуется исключительно иностранными интересами при принятии решений. "Эти радикальные политические партии предали своих избирателей в угоду иностранному влиянию, поскольку конкретные люди голосовали за эти партии, чтобы они вошли в парламент, озвучивали интересы и идеи своих избирателей и работали. Они же одним махом отодвинули в сторону народ Грузии, часть своего электората и сделали выбор напрямую в пользу иностранного влияния, от которого они финансируются", – сказала Цилосани. Выборы в органы местного самоуправления пройдут в октябре 2025 года. Это самые масштабные выборы в стране, когда жители всех городов и районов выбирают по отдельности местное руководство. Остальные партии даже в масштабе страны не смогли получить поддержку хотя бы 3% избирателей. Среди них и партия "Новый политический центр – Гирчи", единственная, которая заявила, что примет участие в выборах местного самоуправления. Выборы в органы местной власти отличаются от парламентских тем, что в каждом районе итоги подводятся отдельно. Таким образом, у большинства мелких партий не хватит ресурса для победы в отдельном районе. Следует заметить, что по итогам парламентских выборов, правящая партия проиграла оппозиции во всех крупных городах, в том числе в Тбилиси, Кутаиси, Батуми и Рустави. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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