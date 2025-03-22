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Рейд по задержанию наркореализаторов в Грузии продолжается – арестованы два человека

Рейд по задержанию наркореализаторов в Грузии продолжается – арестованы два человека

Sputnik Грузия

В случае подтверждения вины задержанным грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 22.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-22T16:16+0400

2025-03-22T16:16+0400

2025-03-22T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. МВД Грузии 22 марта сообщило о пятом задержании за неделю за преступления, связанные с наркотиками – два человека были арестованы в Тбилиси. С понедельника по пятницу сотрудники полиции за преступления с наркотиками задержали 14 человек, из которых шестерых – за продажу наркотиков. Что касается задержанных в Тбилиси, то их обвиняют в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотиков при помощи т.н. "закладок". Во время обыска задержанных и на локациях, указанных обвиняемыми, полиция обнаружила героин и наркотическое вещество "альфа ПВП". Для подтверждения факта реализации, полицейские осуществили несколько закупок и записали факты на видео. Задержанным в случае подтверждения вины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. За последний месяц в Тбилиси и регионах полиция задержала более 30 человек за преступления, связанные с наркотиками. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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наркотики, происшествия, грузия, новости, тбилиси