https://sputnik-georgia.ru/20250322/v-gruzii-osenyu-mozhet-proyti-chempionat-mira-mma-292627186.html
В Грузии осенью может пройти чемпионат мира ММА
В Грузии осенью может пройти чемпионат мира ММА
Sputnik Грузия
Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) проводит чемпионаты с 2014 года 22.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-22T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Перспективы проведения в Грузии чемпионата мира по смешанным единоборствам обсудили глава международной федерации ММА Керрит Браун и министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе. По данным пресс-службы министерства, чемпионат мира ММА может пройти в Тбилиси уже осенью этого года. Кроме того, стороны обсудили вопросы перспективы развития этого вида спорта в Грузии. Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) проводит чемпионаты с 2014 года. Соревнования проходят среди спортсменов-любителей, участие профессиональных бойцов запрещено. В чемпионатах принимают участие спортсмены в десяти весовых категориях для мужчин и шести – для женщин. Победитель выявляется отдельно для каждой категории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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мма, спорт, новости, грузия, тбилиси
мма, спорт, новости, грузия, тбилиси
В Грузии осенью может пройти чемпионат мира ММА
17:17 22.03.2025 (обновлено: 18:03 22.03.2025)
Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) проводит чемпионаты с 2014 года
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Перспективы проведения в Грузии чемпионата мира по смешанным единоборствам обсудили глава международной федерации ММА Керрит Браун и министр спорта Грузии Шалва Гоголадзе.
По данным пресс-службы министерства, чемпионат мира ММА может пройти в Тбилиси уже осенью этого года.
Кроме того, стороны обсудили вопросы перспективы развития этого вида спорта в Грузии.
Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) проводит чемпионаты с 2014 года. Соревнования проходят среди спортсменов-любителей, участие профессиональных бойцов запрещено.
В чемпионатах принимают участие спортсмены в десяти весовых категориях для мужчин и шести – для женщин. Победитель выявляется отдельно для каждой категории.