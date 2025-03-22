https://sputnik-georgia.ru/20250322/v-gruzii-utochnili-pokazatel-ekonomicheskogo-rosta-za-2024-god-292623539.html

В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2024 год

В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2024 год

Sputnik Грузия

В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности 22.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-22T09:01+0400

2025-03-22T09:01+0400

2025-03-22T09:01+0400

экономика

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2024 году, по уточненным данным, составил 9,4% по сравнению с показателем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Таким образом, показатель среднего экономического роста не изменился по сравнению с предварительными данными. В текущих ценах ВВП в 2024 году составил 91,9 миллиарда лари (33,8 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,8%, а ВВП на душу населения – 9,1 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в 2024 году показали сферы образования, информации и коммуникации, а также госуправления и обороны, обязательной соцбезопасности. Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха – на 8,3%. В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика