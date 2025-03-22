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В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2024 год
В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2024 год
Sputnik Грузия
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности 22.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-22T09:01+0400
2025-03-22T09:01+0400
2025-03-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2024 году, по уточненным данным, составил 9,4% по сравнению с показателем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Таким образом, показатель среднего экономического роста не изменился по сравнению с предварительными данными. В текущих ценах ВВП в 2024 году составил 91,9 миллиарда лари (33,8 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,8%, а ВВП на душу населения – 9,1 тысячи долларов. Какие сферы экономики растут Наибольший рост в 2024 году показали сферы образования, информации и коммуникации, а также госуправления и обороны, обязательной соцбезопасности. Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха – на 8,3%. В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
В Грузии уточнили показатель экономического роста за 2024 год
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Реальный рост ВВП Грузии в 2024 году, по уточненным данным, составил 9,4% по сравнению с показателем 2023 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Таким образом, показатель среднего экономического роста не изменился по сравнению с предварительными данными.
В текущих ценах ВВП в 2024 году составил 91,9 миллиарда лари (33,8 миллиарда долларов). Дефлятор за отчетный период составил 3,8%, а ВВП на душу населения – 9,1 тысячи долларов.
Какие сферы экономики растут
Наибольший рост в 2024 году показали сферы образования, информации и коммуникации, а также госуправления и обороны, обязательной соцбезопасности.
Топ-5 сфер экономики Грузии, показавших наибольший рост в 2024 году
Сфера экономики
Рост, %
Образование
29,1
Информация и коммуникация
24,3
Госуправление и оборона
17,9
Административная деятельность
17,8
Искусство, отдых, развлечения
16,4
Спад наблюдался в сферах подачи газа, электроэнергии, пара и кондиционированного воздуха – на 8,3%.
В структуре ВВП наибольший удельный вес имеют сферы торговли, операций с недвижимым имуществом и обрабатывающей промышленности.
Топ-5 сфер экономики, имеющих наибольший удельный вес в структуре ВВП в 2024 году
Сфера экономики
Рост, %
Торговля
15,2
Операции с недвижимым имуществом
9,9
Обрабатывающая промышленность
9,3
Строительство
8,4
Госуправление
7,0