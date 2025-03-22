https://sputnik-georgia.ru/20250322/venetsianskaya-komissiya-nedovolna-popravkami-v-izbiratelnyy-kodeks-gruzii-292628432.html

Венецианская комиссия недовольна поправками в Избирательный кодекс Грузии

Венецианская комиссия недовольна поправками в Избирательный кодекс Грузии

Sputnik Грузия

Принятие изменений за год до местных выборов противоречит принципу стабильности избирательного законодательства, отмечают в комиссии 22.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-22T18:08+0400

2025-03-22T18:08+0400

2025-03-22T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Венецианская комиссия раскритиковала принятые парламентом Грузии поправки в Избирательный кодекс о мажоритарных округах. Поправки в Избирательный кодекс были утверждены в окончательном третьем чтении в декабре 2024 года и касаются вопроса формирования округов на местных выборах в местные совещательные органы — сакребуло. При этом комиссия подчеркивает, что принятие изменений за год до местных выборов, запланированных на октябрь 2025 года, противоречит принципу стабильности избирательного законодательства. Венецианская комиссия отмечает, что предложенные изменения усиливают мажоритарный компонент местного избирательного законодательства, что может еще больше укрепить позиции правящей партии. Венецианская комиссия требует упразднения изменений и отмечает, что любые последующие изменения в избирательном кодексе Грузии должны осуществляться в рамках тщательного и всестороннего пересмотра избирательной системы, обеспечивающего всеобъемлющую реформу. При этом комиссия указывает на важность участия в реформе всех заинтересованных сторон. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, венецианская комиссия