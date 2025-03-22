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Венецианская комиссия недовольна поправками в Избирательный кодекс Грузии
Венецианская комиссия недовольна поправками в Избирательный кодекс Грузии
Sputnik Грузия
Принятие изменений за год до местных выборов противоречит принципу стабильности избирательного законодательства, отмечают в комиссии 22.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-22T18:08+0400
2025-03-22T18:08+0400
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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Венецианская комиссия раскритиковала принятые парламентом Грузии поправки в Избирательный кодекс о мажоритарных округах. Поправки в Избирательный кодекс были утверждены в окончательном третьем чтении в декабре 2024 года и касаются вопроса формирования округов на местных выборах в местные совещательные органы — сакребуло. При этом комиссия подчеркивает, что принятие изменений за год до местных выборов, запланированных на октябрь 2025 года, противоречит принципу стабильности избирательного законодательства. Венецианская комиссия отмечает, что предложенные изменения усиливают мажоритарный компонент местного избирательного законодательства, что может еще больше укрепить позиции правящей партии. Венецианская комиссия требует упразднения изменений и отмечает, что любые последующие изменения в избирательном кодексе Грузии должны осуществляться в рамках тщательного и всестороннего пересмотра избирательной системы, обеспечивающего всеобъемлющую реформу. При этом комиссия указывает на важность участия в реформе всех заинтересованных сторон. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, новости, грузия, венецианская комиссия
политика, новости, грузия, венецианская комиссия

Венецианская комиссия недовольна поправками в Избирательный кодекс Грузии

18:08 22.03.2025
© Courtesy of Parliament of GeorgiaПервое заседание парламента Грузии XI созыва
Первое заседание парламента Грузии XI созыва - Sputnik Грузия, 1920, 22.03.2025
© Courtesy of Parliament of Georgia
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Принятие изменений за год до местных выборов противоречит принципу стабильности избирательного законодательства, отмечают в комиссии
ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Венецианская комиссия раскритиковала принятые парламентом Грузии поправки в Избирательный кодекс о мажоритарных округах.
Поправки в Избирательный кодекс были утверждены в окончательном третьем чтении в декабре 2024 года и касаются вопроса формирования округов на местных выборах в местные совещательные органы — сакребуло.

"Любые успешные изменения в избирательном законодательстве должны осуществляться на основе широкого консенсуса после публичных консультаций", – говорится в заключении комиссии.

При этом комиссия подчеркивает, что принятие изменений за год до местных выборов, запланированных на октябрь 2025 года, противоречит принципу стабильности избирательного законодательства.
Венецианская комиссия отмечает, что предложенные изменения усиливают мажоритарный компонент местного избирательного законодательства, что может еще больше укрепить позиции правящей партии.

"Несмотря на то, что конкретные европейские стандарты не определяют конкретную избирательную систему для выборов в местные советы, эти изменения при рассмотрении в более широком контексте не способствуют развитию политического плюрализма. Более того, они могут подорвать принцип равенства избирательного права, особенно в отношении справедливого распределения голосов в избирательном процессе и обеспечения равных возможностей", – говорится в заключении.

Венецианская комиссия требует упразднения изменений и отмечает, что любые последующие изменения в избирательном кодексе Грузии должны осуществляться в рамках тщательного и всестороннего пересмотра избирательной системы, обеспечивающего всеобъемлющую реформу.
При этом комиссия указывает на важность участия в реформе всех заинтересованных сторон.
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