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Верхний Ларс сегодня: на границе Грузии и России скопились тысячи грузовиков

Верхний Ларс сегодня: на границе Грузии и России скопились тысячи грузовиков

Sputnik Грузия

Ограничения на движение большегрузов через грузино-российскую границу были введены из-за непогоды 20 марта 22.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 мар — Sputnik. Более трех тысяч грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Ограничения на движение большегрузов через грузино-российскую границу были введены из-за непогоды 20 марта. Всего в электронной очереди в четверг в первой половине дня было зарегистрировано 3 122 грузовика. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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