https://sputnik-georgia.ru/20250323/292633400.html

На обочине истории: Россия поставила Евросоюз на место

На обочине истории: Россия поставила Евросоюз на место

Sputnik Грузия

Сползание общеевропейского блока в геополитическую эзотерику (чтобы не сказать в маразм) тем очевиднее, чем дальше от переговорного стола отодвигают... 23.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-23T18:44+0400

2025-03-23T18:44+0400

2025-03-23T18:44+0400

аналитика

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виктор орбан

обострение ситуации вокруг украины

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Будучи не в силах бороться с фрустрацией и разочарованием, там придумывают себе все новые и новые занятия, полагает колумнист РИА Новости. Тренд создал Макрон, решивший ударить недосаммитами недоЕС (приглашаются туда не все, а лишь идеологически близкие и податливые) по нашим с американцами контактам. Если в последнем случае повестка понятна и проста, то в первом она туманна, лишена конкретики и, самое главное, всегда найдется "нарушитель конвенции". Он и скажет, что "европейские лидеры осознают поражение Украины" и что это можно понять "по глазам". Ремарка принадлежит Виктору Орбану, фронда которого и умение противостоять нажиму коллективной фон дер Ляйен нами полностью поддерживается.Тренд на подобное геополитическое слабоумие (без отваги) стартовал в этом "центре принятия решений" не вчера и даже не позавчера. Первые симптомы появились почти три года назад, когда с самой высокой — выше просто не бывает — трибуны тогдашняя и нынешняя председатель Еврокомиссии, вся такая в цветах украинского флага (желтый жакет, надетый на ярко-синюю блузку), заявила, что "русские выковыривают полупроводниковые устройства (чипы) из бытовой электротехники, чтобы переустановить их на ракеты". Зал, наполненный исключительно лояльной фон дер Ляйен и высокопоставленной аудиторией, одобрительно хлопал и кивал головой.Произнесенная с серьезным лицом глупость не перестала быть чушью, но не опровергнутая, она была таким образом легализована. За этой глупостью последовали другие, не менее дурацкие заявления, и не в последнюю очередь по этой причине еэсовское руководство, как и обслуживающий его персонал, были отодвинуты на обочину текущего геополитического процесса. Невозможно поддерживать дискуссию, когда тезисы собеседников состоят исключительно из лозунгов о необходимости "нанести России стратегическое поражение", да и словеса — чистая фантазия, если не сказать бред. Сивой кобылы. Наш крепкий "Орешник" пояснил все за "полупроводниковые микросхемы", "кризис в промышленности", а заодно прояснил и тезис об "утечке мозгов".В придуманной общеевропейцами реальности им самим жить удобно и уютно, но вот принимать продуманные решения, как и заставить себя воспринимать всерьез — невозможно.Исходя из свойственной нам эмпатии, распространяющейся даже на стратегических противников, хотелось бы поддержать беседу, посоветовав еще топнуть ножкой, а уж когда этот полемический чудо-аргумент не произведет на русских впечатления, можно еще повалиться на пол и покапризничать со слезами и криками.Если кому-то сарказм кажется чрезмерным, когда речь идет о войне с нами, о поисках параметров мирного соглашения — тоже с нами, об учете наших же принципов в создании новой системы глобальной безопасности, то в данном случае перелет лучше недолета. Слишком долго еэсовские претендовали на то, что они и самые умные, и могут лучше других в геополитику, и что они — самые честные в соблюдении договоренностей, как устных, так и письменных. В какой-то момент мы поняли, что их публичные претензии не соответствуют их реальным возможностям и стремлениям.Они, все еще живя в бесконечно иллюзорном мире, настаивают на собственной значимости и важности.Дадим маячок — мы на них не в обиде. Мы просто не замечаем чужих необоснованных капризов и претензий, зная, что отсутствующие всегда неправы.А отсутствующими еэсовских сделали те парни, что последовательно занимаются денацификацией и демилитаризацией Украины. Так что пусть брюссельские, если хотят донести свою позицию, отправляются прямиком на ЛБС, чтобы там — и только там — предъявить свои аргументы.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

аналитика, колумнисты, в мире, украина, европа, сша, еврокомиссия, виктор орбан, обострение ситуации вокруг украины