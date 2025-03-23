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Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны почти два десятка человек

Борьба с незаконным оборотом оружия в Грузии: задержаны почти два десятка человек

Sputnik Грузия

В ходе обыска в домах и личных автомобилях задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды... 23.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-23T14:14+0400

2025-03-23T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии задержали в Тбилиси и регионах страны 18 человек за незаконное хранение оружия и боеприпасов, сообщили в пресс-службе ведомства. Задержания произвели в Тбилиси, Аджарии, Кахети, Шида Картли, Квемо Картли, Самегрело - Земо Сванети, Гурии и Имерети. Возраст задержанных от 20 до 60 лет, десять из них были судимы ранее. В ходе обыска в домах и личных автомобилях задержанных сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе автоматы, пистолеты, револьверы, ручные гранаты, большое количество патронов, обойм и глушитель. У нескольких задержанных полиция также изъяла наркотики (марихуану и Alpha PVP). Расследование ведется по четырем статьям УК Грузии: "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ", " Нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии", "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств" и "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств". За совершение данных преступлений задержанным грозит лишение свободы сроком до 8 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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