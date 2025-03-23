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Есть ли равноправие между мужчинами и женщинами в Грузии? Исследование ООН
Есть ли равноправие между мужчинами и женщинами в Грузии? Исследование ООН
Sputnik Грузия
В Грузии активно поддерживают участие женщин в политике, однако при этом и и те и другие заявляют, что лидером политической силы должен быть мужчина 23.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-23T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мужчины и женщины в Грузии равны, но наблюдается четкое разделение гендерных ролей в ряде вопросов, показало исследование Фонда ООН в области народонаселения. Исследование проводилось на основании опроса женщин и мужчин, проживающих в Грузии в возрасте от 18 лет. По заключению фонда, в Грузии активно поддерживают участие женщин в политике, однако при этом и мужчины, и женщины в большинстве своем заявляют, что лидером политической силы должен быть мужчина. Кроме того, исследование показало, что в Грузии мужчины более активно принимают участие в демонстрациях, а женщины – выражают свою позицию в соцсетях, в том числе на политические темы и острые социальные вопросы. При этом исследователи отмечают консервативный подход в Грузии и карьерному росту женщин. Также большинство опрошенных отмечает, что мужчины зарабатывают больше женщин и именно они должны обеспечивать семью. Исследователи указывают, что среди лиц до 25 лет меньше считающих, что женщина должна заниматься семьей, а не карьерой, чем в других возрастных категориях. В то же время большинство опрошенных назвали главой семьи мужчину, как ответственного за принятие окончательных решений, и отметили, что на женщине лежат все домашние дела и уход за детьми, тогда как на мужчинах лежат вопросы ремонта и трат. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, оон
Есть ли равноправие между мужчинами и женщинами в Грузии? Исследование ООН
В Грузии активно поддерживают участие женщин в политике, однако при этом и и те и другие заявляют, что лидером политической силы должен быть мужчина
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мужчины и женщины в Грузии равны, но наблюдается четкое разделение гендерных ролей в ряде вопросов, показало исследование Фонда ООН в области народонаселения.
Исследование проводилось на основании опроса женщин и мужчин, проживающих в Грузии в возрасте от 18 лет.
"Отношение населения Грузии к основным принципам гендерного равенства положительное. Несмотря на это, в таких вопросах, как распределение домашних обязанностей, вопросы ухода за детьми и роли мужчин и женщин, население по-прежнему остается верным консервативным нормам", – говорится в исследовании.
По заключению фонда, в Грузии активно поддерживают участие женщин в политике, однако при этом и мужчины, и женщины в большинстве своем заявляют, что лидером политической силы должен быть мужчина.
Кроме того, исследование показало, что в Грузии мужчины более активно принимают участие в демонстрациях, а женщины – выражают свою позицию в соцсетях, в том числе на политические темы и острые социальные вопросы.
При этом исследователи отмечают консервативный подход в Грузии и карьерному росту женщин.
В частности, опрос показал, что хотя в Грузии большинство считает, что женщина имеет право на карьерный рост и имеет равные возможности с мужчинами в этом вопросе, ее главной заботой является семья.
Также большинство опрошенных отмечает, что мужчины зарабатывают больше женщин и именно они должны обеспечивать семью. Исследователи указывают, что среди лиц до 25 лет меньше считающих, что женщина должна заниматься семьей, а не карьерой, чем в других возрастных категориях.
В то же время большинство опрошенных назвали главой семьи мужчину, как ответственного за принятие окончательных решений, и отметили, что на женщине лежат все домашние дела и уход за детьми, тогда как на мужчинах лежат вопросы ремонта и трат.