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Героин в особо крупном размере – в Грузии задержаны наркореализаторы
Героин в особо крупном размере – в Грузии задержаны наркореализаторы
Sputnik Грузия
Героин был изъят в качестве вещественного доказательства в результате обысков в жилых и нежилых помещениях, принадлежащих задержанным 23.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-23T17:38+0400
2025-03-23T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Полиция Кахети задержала в Сагареджо двух человек за приобретение и хранение наркотического средства героин в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства. С понедельника по субботу сотрудники полиции за преступления, связанные с наркотиками, задержали уже 16 человек. Оба задержанных в Сагареджо были ранее судимы, им 42 года и 47 лет. По данным МВД, героин был изъят в качестве вещественного доказательства в результате обысков в жилых и нежилых помещениях, принадлежащих задержанным. Следствие ведется по статье: "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, грузия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии

Героин в особо крупном размере – в Грузии задержаны наркореализаторы

17:38 23.03.2025
© photo: Sputnik / StringerАрестованный в наручниках
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Героин был изъят в качестве вещественного доказательства в результате обысков в жилых и нежилых помещениях, принадлежащих задержанным
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Полиция Кахети задержала в Сагареджо двух человек за приобретение и хранение наркотического средства героин в крупном и особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
С понедельника по субботу сотрудники полиции за преступления, связанные с наркотиками, задержали уже 16 человек.
Оба задержанных в Сагареджо были ранее судимы, им 42 года и 47 лет.
По данным МВД, героин был изъят в качестве вещественного доказательства в результате обысков в жилых и нежилых помещениях, принадлежащих задержанным.
Следствие ведется по статье: "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ".
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.
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