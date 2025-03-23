https://sputnik-georgia.ru/20250323/gruziya-i-armeniya-podadut-zayavku-na-provedenie-chm-po-futbolu-sredi-yunoshey-do-20-let-292633246.html

Грузия и Армения подадут заявку на проведение ЧМ по футболу среди юношей до 20 лет

Грузия и Армения подадут заявку на проведение ЧМ по футболу среди юношей до 20 лет

Sputnik Грузия

В 2017 году Грузия успешно приняла чемпионат Европы среди юношей до 19 лет, а в 2023 году вместе с Румынией – чемпионат Европы среди юношей до 21 года 23.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Федерации футбола Грузии и Армении представят в ФИФА официальную заявку на совместное проведение матчей чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2029 году. Официально президенты федераций футбола двух стран объявили о намерении подать совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу U 20 в июне 2024 года. Леван Кобиашвили и Армен Меликбекян подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве. В случае утверждения заявки в Армении планируется строительство двух новых стадионов, расположенных вблизи границы с Грузией, у городов Дилижан и Иджеван. Он отметил, что успешное проведение молодежного чемпионата Европы в 2023 году положительно скажется на рассмотрении совместной заявки Грузии и Армении. В 2017 году Грузия успешно приняла чемпионат Европы среди юношей до 19 лет, а в 2023 году вместе с Румынией – чемпионат Европы среди юношей до 21 года. Кроме того, Тбилиси собирается подать заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году после завершения строительства нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч зрителей. Начало строительства намечено на апрель 2026 года. В настоящее время концепция и архитектурный проект находятся в стадии подготовки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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