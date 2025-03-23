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Кобахидзе встретился с Пашиняном в Тбилиси перед футбольным матчем сборных
Кобахидзе встретился с Пашиняном в Тбилиси перед футбольным матчем сборных
Sputnik Грузия
В ходе личной встречи премьеры двух стран еще раз подчеркнули стратегическое партнерство Грузии и Армении 23.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-23T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу со своим армянским коллегой Николой Пашиняном, который прибыл в Тбилиси специально к футбольному матчу между сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА. Первый матч между сборными Грузии и Армении 20 марта завершился победой грузинской команды (0:3). Победитель двухматчевого противостояния проведет сезон 2026/2027 в дивизионе В Лиги наций УЕФА, а проигравший – опустится в дивизион С. Глава правительства Грузии отметил, что обе страны стремятся содействовать развитию как спорта, так и отношений между людьми. В ходе личной встречи премьеры двух стран еще раз подчеркнули стратегическое партнерство Грузии и Армении, а также позитивную динамику развития двусторонних отношений. Стороны отметили особую важность сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, роль совместных усилий в обеспечении мира и стабильности в регионе. Мужские сборные Грузии и Армении по футболу встречались до сих пор восемь раз. Грузия одержала четыре победы, два матча завершились вничью, в двух оказался сильнее соперник. В этих матчах сборная Грузии забила 17 мячей и пропустила 8.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, никол пашинян, ираклий кобахидзе, армения, политика, футбол, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, никол пашинян, ираклий кобахидзе, армения, политика, футбол, лига наций уефа
Кобахидзе встретился с Пашиняном в Тбилиси перед футбольным матчем сборных
16:31 23.03.2025 (обновлено: 17:16 23.03.2025)
В ходе личной встречи премьеры двух стран еще раз подчеркнули стратегическое партнерство Грузии и Армении
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе провел встречу со своим армянским коллегой Николой Пашиняном, который прибыл в Тбилиси специально к футбольному матчу между сборными Грузии и Армении в рамках плей-офф Лиги наций УЕФА.
Первый матч между сборными Грузии и Армении 20 марта завершился победой грузинской команды (0:3). Победитель двухматчевого противостояния проведет сезон 2026/2027 в дивизионе В Лиги наций УЕФА, а проигравший – опустится в дивизион С.
"С нетерпением жду возможности посетить сегодняшний футбольный матч между нашими сборными вместе со своим армянским коллегой", – написал Кобахидзе в социальной сети X.
Глава правительства Грузии отметил, что обе страны стремятся содействовать развитию как спорта, так и отношений между людьми.
В ходе личной встречи премьеры двух стран еще раз подчеркнули стратегическое партнерство Грузии и Армении, а также позитивную динамику развития двусторонних отношений.
Стороны отметили особую важность сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, роль совместных усилий в обеспечении мира и стабильности в регионе.
Мужские сборные Грузии и Армении по футболу встречались до сих пор восемь раз. Грузия одержала четыре победы, два матча завершились вничью, в двух оказался сильнее соперник. В этих матчах сборная Грузии забила 17 мячей и пропустила 8.