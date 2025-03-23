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Матч между Грузией и Арменией в Тбилиси: к стадиону нельзя будет подъехать
Матч между Грузией и Арменией в Тбилиси: к стадиону нельзя будет подъехать
Sputnik Грузия
Желающие проехать по этой части города смогут воспользоваться альтернативными дорогами 23.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-23T11:02+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Улицы, прилегающие к стадиону "Динамо Арена", где состоится матч между Грузией и Арменией, будут перекрыты для автомобилей, говорится в заявлении мэрии Тбилиси. Сборная Грузии обыграла Армению со счетом 3:0 в Ереване в первом матче плей-офф дивизиона B/C Лиги наций. Матч-реванш начнется на "Динамо Арене" 23 марта в 18:00. По данным мэрии, с 14:00 будет закрыто движение на проспекте Акакия Церетели и улицах Георгия Цабадзе, Маяковского, Кипиани и Метревели. Желающие проехать по этой части города смогут воспользоваться альтернативными дорогами. Движение будет закрыто до конца матча. Победитель по сумме двух матчей выйдет в следующий раунд Лиги наций в дивизионе B. Те, кто не смог купить билеты на матч, которые были раскуплены за четыре часа после открытия продажи, смогут посмотреть встречу на большом экране в центре Тбилиси на площади Республики. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, ереван, армения, динамо арена
спорт, грузия, новости, тбилиси, ереван, армения, динамо арена
Матч между Грузией и Арменией в Тбилиси: к стадиону нельзя будет подъехать
Желающие проехать по этой части города смогут воспользоваться альтернативными дорогами
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Улицы, прилегающие к стадиону "Динамо Арена", где состоится матч между Грузией и Арменией, будут перекрыты для автомобилей, говорится в заявлении мэрии Тбилиси.
Сборная Грузии обыграла Армению со счетом 3:0 в Ереване в первом матче плей-офф дивизиона B/C Лиги наций. Матч-реванш начнется на "Динамо Арене" 23 марта в 18:00.
По данным мэрии, с 14:00 будет закрыто движение на проспекте Акакия Церетели и улицах Георгия Цабадзе, Маяковского, Кипиани и Метревели.
Желающие проехать по этой части города смогут воспользоваться альтернативными дорогами. Движение будет закрыто до конца матча.
Победитель по сумме двух матчей выйдет в следующий раунд Лиги наций в дивизионе B.
Те, кто не смог купить билеты на матч, которые были раскуплены за четыре часа после открытия продажи, смогут посмотреть встречу на большом экране в центре Тбилиси на площади Республики.