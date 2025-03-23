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https://sputnik-georgia.ru/20250323/mezhdunarodnaya-federatsiya-dzyudo-obnovila-reyting-na-kakikh-pozitsiyakh-dzyudoisty-gruzii-292441894.html
Международная федерация дзюдо обновила рейтинг: на каких позициях дзюдоисты Грузии?
Международная федерация дзюдо обновила рейтинг: на каких позициях дзюдоисты Грузии?
Sputnik Грузия
В тройку лидеров рейтинга вошел Гурам Тушишвили, отбывший 6-месячную дисквалификацию после Олимпиады в Париже 23.03.2025, Sputnik Грузия
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2025-03-23T21:13+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) после завершения Гран-при Австрии обновила мировой рейтинг – грузинские дзюдоисты входят в тройку лучших сразу в нескольких весовых категориях. Гурам Тушишвили (+100 кг), отбывший 6-месячную дисквалификацию после Олимпиады в Париже, вошел в тройку лидеров рейтинга, одержав победу на Гран-при Австрии. Возглавляет список легендарный французский спортсмен Тедди Ринер, из-за перепалки с которым Тушишвили и подвергся дисквалификации. В категории 100 кг Илья Суламанидзе занимает четвертое место, а лидирует в рейтинге азербайджанец Зелим Коцоев. Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе делят второе и третье места в весовой категории 90 кг. На первом месте в списке находится японец Мурао. Тато Григалашвили занимает первое место в категории 81 кг, несмотря на то, что трехкратный чемпион мира выступал в категории 90 кг в двух соревнованиях подряд. В весовой категории до 73 кг наш титулованный дзюдоист Лаша Шавдатуашвили занимает 16 место, первое место у азербайджанца Гейдарова. В категории 66 кг Важа Маргвелашвили занимает шестое место, а японец Абэ возглавляет список. В категории 60 кг 21-летний Георгий Сардалашвили вошел в тройку лидеров. Японец Нагаяма занимает первую строчку. На турнире в Австрии грузинские дзюдоисты завоевали три медали – два золота и одно серебро. Золото завоевали Георгий Джабниашвили (90 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг). Серебро на счету Тато Григалашвили (90 кг). Очередной турнир под эгидой Международной федерации дзюдо Большой шлем Тбилиси пройдет 21-23 марта. Грузию представят 38 дзюдоистов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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федерация дзюдо грузии, международная федерация дзюдо, лаша бекаури, тато григалашвили, гурам тушишвили, австрия, париж, тбилиси, новости, грузия, спорт
федерация дзюдо грузии, международная федерация дзюдо, лаша бекаури, тато григалашвили, гурам тушишвили, австрия, париж, тбилиси, новости, грузия, спорт

Международная федерация дзюдо обновила рейтинг: на каких позициях дзюдоисты Грузии?

21:13 23.03.2025
© IJFДзюдо. Грузинский тяжеловес Гурам Тушишвили (+100 кг)
Дзюдо. Грузинский тяжеловес Гурам Тушишвили (+100 кг) - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2025
© IJF
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В тройку лидеров рейтинга вошел Гурам Тушишвили, отбывший 6-месячную дисквалификацию после Олимпиады в Париже
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) после завершения Гран-при Австрии обновила мировой рейтинг – грузинские дзюдоисты входят в тройку лучших сразу в нескольких весовых категориях.
Гурам Тушишвили (+100 кг), отбывший 6-месячную дисквалификацию после Олимпиады в Париже, вошел в тройку лидеров рейтинга, одержав победу на Гран-при Австрии.
© AFP 2024 / Wojtek RadwanskiГрузинский борец Гурам Тушишвили на церемонии награждения на Чемпионате Европы по дзюдо
Грузинский борец Гурам Тушишвили на церемонии награждения на Чемпионате Европы по дзюдо - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Грузинский борец Гурам Тушишвили на церемонии награждения на Чемпионате Европы по дзюдо
© AFP 2024 / Wojtek Radwanski
Возглавляет список легендарный французский спортсмен Тедди Ринер, из-за перепалки с которым Тушишвили и подвергся дисквалификации.
В категории 100 кг Илья Суламанидзе занимает четвертое место, а лидирует в рейтинге азербайджанец Зелим Коцоев.
© photo: Sputnik / StringerБольшой Шлем по дзюдо 2023 - Илья Суламанидзе завоевывает серебро
Большой Шлем по дзюдо 2023 - Илья Суламанидзе завоевывает серебро - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Большой Шлем по дзюдо 2023 - Илья Суламанидзе завоевывает серебро
© photo: Sputnik / Stringer
Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе делят второе и третье места в весовой категории 90 кг. На первом месте в списке находится японец Мурао.
Тато Григалашвили занимает первое место в категории 81 кг, несмотря на то, что трехкратный чемпион мира выступал в категории 90 кг в двух соревнованиях подряд.
© Georgian National Olympic CommitteeТато Григалашвили на Олимпиаде в Париже
Тато Григалашвили на Олимпиаде в Париже - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Тато Григалашвили на Олимпиаде в Париже
© Georgian National Olympic Committee
В весовой категории до 73 кг наш титулованный дзюдоист Лаша Шавдатуашвили занимает 16 место, первое место у азербайджанца Гейдарова.
В категории 66 кг Важа Маргвелашвили занимает шестое место, а японец Абэ возглавляет список.
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of GeorgiaГрузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили
Грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.03.2025
Грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of Georgia
В категории 60 кг 21-летний Георгий Сардалашвили вошел в тройку лидеров. Японец Нагаяма занимает первую строчку.
На турнире в Австрии грузинские дзюдоисты завоевали три медали – два золота и одно серебро. Золото завоевали Георгий Джабниашвили (90 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг). Серебро на счету Тато Григалашвили (90 кг).
Очередной турнир под эгидой Международной федерации дзюдо Большой шлем Тбилиси пройдет 21-23 марта. Грузию представят 38 дзюдоистов.
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