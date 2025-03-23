https://sputnik-georgia.ru/20250323/mezhdunarodnaya-federatsiya-dzyudo-obnovila-reyting-na-kakikh-pozitsiyakh-dzyudoisty-gruzii-292441894.html

Международная федерация дзюдо обновила рейтинг: на каких позициях дзюдоисты Грузии?

Международная федерация дзюдо обновила рейтинг: на каких позициях дзюдоисты Грузии?

Sputnik Грузия

В тройку лидеров рейтинга вошел Гурам Тушишвили, отбывший 6-месячную дисквалификацию после Олимпиады в Париже 23.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-23T21:13+0400

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2025-03-23T21:13+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) после завершения Гран-при Австрии обновила мировой рейтинг – грузинские дзюдоисты входят в тройку лучших сразу в нескольких весовых категориях. Гурам Тушишвили (+100 кг), отбывший 6-месячную дисквалификацию после Олимпиады в Париже, вошел в тройку лидеров рейтинга, одержав победу на Гран-при Австрии. Возглавляет список легендарный французский спортсмен Тедди Ринер, из-за перепалки с которым Тушишвили и подвергся дисквалификации. В категории 100 кг Илья Суламанидзе занимает четвертое место, а лидирует в рейтинге азербайджанец Зелим Коцоев. Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе делят второе и третье места в весовой категории 90 кг. На первом месте в списке находится японец Мурао. Тато Григалашвили занимает первое место в категории 81 кг, несмотря на то, что трехкратный чемпион мира выступал в категории 90 кг в двух соревнованиях подряд. В весовой категории до 73 кг наш титулованный дзюдоист Лаша Шавдатуашвили занимает 16 место, первое место у азербайджанца Гейдарова. В категории 66 кг Важа Маргвелашвили занимает шестое место, а японец Абэ возглавляет список. В категории 60 кг 21-летний Георгий Сардалашвили вошел в тройку лидеров. Японец Нагаяма занимает первую строчку. На турнире в Австрии грузинские дзюдоисты завоевали три медали – два золота и одно серебро. Золото завоевали Георгий Джабниашвили (90 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг). Серебро на счету Тато Григалашвили (90 кг). Очередной турнир под эгидой Международной федерации дзюдо Большой шлем Тбилиси пройдет 21-23 марта. Грузию представят 38 дзюдоистов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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