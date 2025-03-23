Международная федерация дзюдо обновила рейтинг: на каких позициях дзюдоисты Грузии?
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В тройку лидеров рейтинга вошел Гурам Тушишвили, отбывший 6-месячную дисквалификацию после Олимпиады в Париже
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Международная федерация дзюдо (IJF) после завершения Гран-при Австрии обновила мировой рейтинг – грузинские дзюдоисты входят в тройку лучших сразу в нескольких весовых категориях.
Гурам Тушишвили (+100 кг), отбывший 6-месячную дисквалификацию после Олимпиады в Париже, вошел в тройку лидеров рейтинга, одержав победу на Гран-при Австрии.
© AFP 2024 / Wojtek RadwanskiГрузинский борец Гурам Тушишвили на церемонии награждения на Чемпионате Европы по дзюдо
Грузинский борец Гурам Тушишвили на церемонии награждения на Чемпионате Европы по дзюдо
© AFP 2024 / Wojtek Radwanski
Возглавляет список легендарный французский спортсмен Тедди Ринер, из-за перепалки с которым Тушишвили и подвергся дисквалификации.
В категории 100 кг Илья Суламанидзе занимает четвертое место, а лидирует в рейтинге азербайджанец Зелим Коцоев.
© photo: Sputnik / StringerБольшой Шлем по дзюдо 2023 - Илья Суламанидзе завоевывает серебро
Большой Шлем по дзюдо 2023 - Илья Суламанидзе завоевывает серебро
© photo: Sputnik / Stringer
Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе делят второе и третье места в весовой категории 90 кг. На первом месте в списке находится японец Мурао.
Тато Григалашвили занимает первое место в категории 81 кг, несмотря на то, что трехкратный чемпион мира выступал в категории 90 кг в двух соревнованиях подряд.
© Georgian National Olympic CommitteeТато Григалашвили на Олимпиаде в Париже
Тато Григалашвили на Олимпиаде в Париже
© Georgian National Olympic Committee
В весовой категории до 73 кг наш титулованный дзюдоист Лаша Шавдатуашвили занимает 16 место, первое место у азербайджанца Гейдарова.
В категории 66 кг Важа Маргвелашвили занимает шестое место, а японец Абэ возглавляет список.
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of GeorgiaГрузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили
Грузинский дзюдоист Георгий Сардалашвили
© Courtesy of Ministry of Culture and Sports of Georgia
В категории 60 кг 21-летний Георгий Сардалашвили вошел в тройку лидеров. Японец Нагаяма занимает первую строчку.
На турнире в Австрии грузинские дзюдоисты завоевали три медали – два золота и одно серебро. Золото завоевали Георгий Джабниашвили (90 кг), Гурам Тушишвили (+100 кг). Серебро на счету Тато Григалашвили (90 кг).
Очередной турнир под эгидой Международной федерации дзюдо Большой шлем Тбилиси пройдет 21-23 марта. Грузию представят 38 дзюдоистов.