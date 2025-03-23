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Мужчина убил соседа в Западной Грузии – СМИ

Мужчина убил соседа в Западной Грузии – СМИ

Sputnik Грузия

Согласно информации СМИ, у подозреваемого проблемы с психикой 23.03.2025, Sputnik Грузия

2025-03-23T13:10+0400

2025-03-23T13:10+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мужчина средних лет подозревается в убийстве своего соседа в деревне Шуагора (регион Имерети), сообщили местные СМИ. Убийство было совершено, вероятно, из охотничьего ружья. В МВД Грузии отметили, что подозреваемый в преступлении задержан по горячим следам. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство". Согласно информации СМИ, у подозреваемого проблемы с психикой. Причина конфликта между соседями не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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