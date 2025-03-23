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Мужчина убил соседа в Западной Грузии – СМИ
Мужчина убил соседа в Западной Грузии – СМИ
Sputnik Грузия
Согласно информации СМИ, у подозреваемого проблемы с психикой 23.03.2025, Sputnik Грузия
2025-03-23T13:10+0400
2025-03-23T13:10+0400
2025-03-23T13:10+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мужчина средних лет подозревается в убийстве своего соседа в деревне Шуагора (регион Имерети), сообщили местные СМИ. Убийство было совершено, вероятно, из охотничьего ружья. В МВД Грузии отметили, что подозреваемый в преступлении задержан по горячим следам. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство". Согласно информации СМИ, у подозреваемого проблемы с психикой. Причина конфликта между соседями не уточняется.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, западная грузия, имерети, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, западная грузия, имерети, мвд грузии
Мужчина убил соседа в Западной Грузии – СМИ
Согласно информации СМИ, у подозреваемого проблемы с психикой
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Мужчина средних лет подозревается в убийстве своего соседа в деревне Шуагора (регион Имерети), сообщили местные СМИ.
Убийство было совершено, вероятно, из охотничьего ружья.
В МВД Грузии отметили, что подозреваемый в преступлении задержан по горячим следам. Расследование ведется по статье "Умышленное убийство".
Согласно информации СМИ, у подозреваемого проблемы с психикой. Причина конфликта между соседями не уточняется.