https://sputnik-georgia.ru/20250323/sbornaya-gruzii-razgromila-komandu-armenii-v-matche-ligi-natsiy-uefa-v-tbilisi-292635717.html

Сборная Грузии разгромила команду Армении в матче Лиги наций УЕФА в Тбилиси

Сборная Грузии разгромила команду Армении в матче Лиги наций УЕФА в Тбилиси

Sputnik Грузия

Первый матч в Ереване 20 марта завершился победой сборной Грузии – 3:0 23.03.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу разгромила в Тбилиси команду Армении в рамках ответного матча плей-офф Лиги наций УЕФА со счетом – 6:1. Первый матч в Ереване 20 марта завершился победой сборной Грузии – 3:0. По сумме двух матчей (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С. В первом тайме грузинские футболисты забили пять безответных голов. Два мяча на счету Жоржа Микаутадзе, по одному забили Отар Китеишвили (с подачи Кварацхелия) и Георгий Чакветадзе, а также автогол забил Вараздат Ароян после удара Китеишвили. В минутах голы сборной Грузии выглядят так: 4, 14, 23, 27 и 35. Что касается Микаутадзе, то на его счету уже 20 голов за сборную. Он занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории после Шоты Арвеладзе (26). В начале второго тайма на 48 минуте сборной Армении удалось отыграть один мяч – гол забил Эдгар Севикян (5:1). На 63 минуте преимущество сборной Грузии увеличил Хвича Кварацхелия с подачи Анзора Меквабишвили – 6:1. Уже под конец второго тайма главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль осуществил четыре замены: вместо Сабы Гогличидзе на поле вышел Лаша Двали, вместо Георгия Цитаишвили – Георгий Гулиашвили, вместо Жоржа Микаутадзе – Буду Зивзивадзе, вместо Отара Китеишвили – дебютант сборной Георгий Зария, выступающий за казахстанский клуб "Кайрат". Итоговый счет на табло – 6:1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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