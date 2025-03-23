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https://sputnik-georgia.ru/20250323/sbornaya-gruzii-razgromila-komandu-armenii-v-matche-ligi-natsiy-uefa-v-tbilisi-292635717.html
Сборная Грузии разгромила команду Армении в матче Лиги наций УЕФА в Тбилиси
Сборная Грузии разгромила команду Армении в матче Лиги наций УЕФА в Тбилиси
Sputnik Грузия
Первый матч в Ереване 20 марта завершился победой сборной Грузии – 3:0 23.03.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу разгромила в Тбилиси команду Армении в рамках ответного матча плей-офф Лиги наций УЕФА со счетом – 6:1. Первый матч в Ереване 20 марта завершился победой сборной Грузии – 3:0. По сумме двух матчей (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С. В первом тайме грузинские футболисты забили пять безответных голов. Два мяча на счету Жоржа Микаутадзе, по одному забили Отар Китеишвили (с подачи Кварацхелия) и Георгий Чакветадзе, а также автогол забил Вараздат Ароян после удара Китеишвили. В минутах голы сборной Грузии выглядят так: 4, 14, 23, 27 и 35. Что касается Микаутадзе, то на его счету уже 20 голов за сборную. Он занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории после Шоты Арвеладзе (26). В начале второго тайма на 48 минуте сборной Армении удалось отыграть один мяч – гол забил Эдгар Севикян (5:1). На 63 минуте преимущество сборной Грузии увеличил Хвича Кварацхелия с подачи Анзора Меквабишвили – 6:1. Уже под конец второго тайма главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль осуществил четыре замены: вместо Сабы Гогличидзе на поле вышел Лаша Двали, вместо Георгия Цитаишвили – Георгий Гулиашвили, вместо Жоржа Микаутадзе – Буду Зивзивадзе, вместо Отара Китеишвили – дебютант сборной Георгий Зария, выступающий за казахстанский клуб "Кайрат". Итоговый счет на табло – 6:1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, армения, отар китеишвили, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, армения, отар китеишвили, хвича кварацхелия, уефа, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа

Сборная Грузии разгромила команду Армении в матче Лиги наций УЕФА в Тбилиси

20:00 23.03.2025 (обновлено: 20:14 23.03.2025)
© Courtesy of NakrebiНападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе
Нападающий сборной Грузии по футболу Георгий (Жорж) Микаутадзе - Sputnik Грузия, 1920, 23.03.2025
© Courtesy of Nakrebi
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Первый матч в Ереване 20 марта завершился победой сборной Грузии – 3:0
ТБИЛИСИ, 23 мар — Sputnik. Сборная Грузии по футболу разгромила в Тбилиси команду Армении в рамках ответного матча плей-офф Лиги наций УЕФА со счетом – 6:1.
Первый матч в Ереване 20 марта завершился победой сборной Грузии – 3:0. По сумме двух матчей (9:1) Грузия будет играть в предстоящем сезоне в дивизионе В Лиги наций УЕФА. Что касается Армении, то она остается в дивизионе С.
В первом тайме грузинские футболисты забили пять безответных голов. Два мяча на счету Жоржа Микаутадзе, по одному забили Отар Китеишвили (с подачи Кварацхелия) и Георгий Чакветадзе, а также автогол забил Вараздат Ароян после удара Китеишвили. В минутах голы сборной Грузии выглядят так: 4, 14, 23, 27 и 35.
Благодаря забитому голу в сегодняшнем матче Георгий Чакветадзе стал первым игроком в истории сборной Грузии, забившим более 10 голов и отдавшим более 10 результативных передач.
Что касается Микаутадзе, то на его счету уже 20 голов за сборную. Он занимает второе место среди лучших бомбардиров в истории после Шоты Арвеладзе (26).
В начале второго тайма на 48 минуте сборной Армении удалось отыграть один мяч – гол забил Эдгар Севикян (5:1). На 63 минуте преимущество сборной Грузии увеличил Хвича Кварацхелия с подачи Анзора Меквабишвили – 6:1.
Уже под конец второго тайма главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль осуществил четыре замены: вместо Сабы Гогличидзе на поле вышел Лаша Двали, вместо Георгия Цитаишвили – Георгий Гулиашвили, вместо Жоржа Микаутадзе – Буду Зивзивадзе, вместо Отара Китеишвили – дебютант сборной Георгий Зария, выступающий за казахстанский клуб "Кайрат".
Итоговый счет на табло – 6:1.
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